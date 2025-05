Interlandverplichtingen dwarsbomen Feyenoord in jacht op Tweede Divisie

Feyenoord Onder 21 kan tijdens de mogelijke play-offs voor promotie tegen Jong Sparta geen beroep doen op zes spelers uit het eerste elftal. Het wordt wederom een lastige opgave om de Tweede Divisie te bereiken.

Het beloftenelftal van Feyenoord probeert al jaren de voetbalpiramide in te stromen, maar dat heeft nog tot weinig succes geleid. In de komende weken krijgen de Rotterdammers een nieuwe kans.

Feyenoord Onder 21 moet zaterdagavond eerst afrekenen met SC Cambuur Onder 21. Bij winst plaatst het elftal van trainer Pascal Bosschaart zich voor de kampioensfinale om de play-offs voor promotie naar de Tweede Divisie.

In dat geval wacht een loodzwaar tweeluik met Jong Sparta, dat al negen jaar op het derde niveau van Nederland speelt. Waar Feyenoord tegen de beloften van Cambuur gebruikmaakt van een aantal spelers uit het eerste elftal, is dat tegen de Rotterdamse stadgenoot niet mogelijk.

Volgens de Feyenoord Youth Watcher kan zijn club in het mogelijke tweeluik met Jong Sparta geen beroep doen op Antoni Milambo, Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa, Givairo Read, Aymen Sliti en Zépiqueno Redmond.

Targhalline en Hadj Moussa zijn A-internationals van Marokko en Algerije, terwijl Antoni Milambo met Jong Oranje deelneemt aan het EK. Read, Sliti en Redmond gaan met Nederland Onder 19 naar het Europees kampioenschap.

Oufkir

Een meevaller voor Feyenoord is dat Ayoub Oufkir (19), een van de grootste talenten van Sparta, ook naar het jeugd-EK zal gaan. Het is vooralsnog onbekend of de Kasteelheren spelers terugschuiven.