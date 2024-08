In de wandelgangen: PSV laat oog vallen op aanvaller in plaats van verdediger

Sander Berge gaat voor een slordige 30 miljoen euro de overstap maken van Burnley naar Fulham. De Noors international wordt daarmee de vierde aanwinst deze zomer, na Emile Smith Rowe, Jorge Cuenca en Ryan Sessegnon. (BBC)

Arthur Vermeeren heeft over belangstelling niet te klagen. De Belgische middenvelder van Atlético Madrid kan rekenen op interesse van RB Leipzig, Olympique Marseille en Bayer Leverkusen, die hem graag op huurbasis overnemen. (Fabrizio Romano)

PSV is in de zoektocht naar versterking uitgekomen bij Marcus Younis. De negentienjarige vleugelaanvaller moet worden overgenomen van Western Sydney Wanderers, waar hij tot dusver dertien keer in de hoofdmacht speelde. (Eindhovens Dagblad)

De strijd om Robin Gosens lijkt daarentegen te zijn opgegeven in Eindhoven. Onder meer Crystal Palace bereidt zich voor om de vleugelverdediger van 1. FC Union Berlin over te nemen. (Fabrizio Romano)

Everton heeft een bod van Olympique Marseille op Neal Maupay afgewezen. De Fransen wilden de spits huren met een optie tot koop, maar daar is geen gehoor aan gegeven vanuit Liverpool. (The Athletic)

Ademola Lookman heeft de training van Atalanta overgeslagen te midden van hevige transfergeruchten. De aanvaller, held in de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen, moet 65-70 miljoen euro kosten. (Alfredo Pedulla)