In de wandelgangen: Ajax-target kan elders zes miljoen euro per jaar verdienen

Waldemar Anton verkast naar Borussia Dortmund. Die Borussen maken ruim 23 miljoen euro over naar VfB Stuttgart om de EK-ganger van Duitsland los te weken. (Officiële kanalen van Dortmund)

Ipswich Town heeft een akkoord bereikt met Hull City over de transfer van Jaden Philogene. De promovendus betaalt ruim 21 miljoen euro voor de buitenspeler, die voor vijf jaar gaat tekenen bij de club van manager Kieran McKenna. (The Athletic)

Ajax krijgt fikse concurrentie in de strijd om Daniele Rugani. De mandekker van Juventus, die ook in de belangstelling staat van Atalanta, kan namelijk een driejarig contract tekenen bij Al-Shabab, waar hij zes miljoen euro per seizoen zou gaan verdienen. (Alfredo Pedullà)

José Mourinho wil Allan Saint-Maximin naar Fenerbahçe halen. De onderhandelingen met Al-Ahli, bij wie de Fransman nog twee jaar vastligt, zijn inmiddels gestart. (Fabrizio Romano)

Serhou Guirassy heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Dortmund. De spits van Stuttgart gaat een contract tot medio 2028 tekenen in het Signal Iduna Park. (Florian Plettenberg)