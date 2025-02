'Illegale' bankzitter van Feyenoord wordt in 25ste minuut plots naar tribune gestuurd

Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft zaterdag bij de wedstrijd Feyenoord - Almere City FC een opmerkelijke ingreep gedaan. Een van de bankzitters aan Rotterdamse zijde mocht niet in de dug-out zitten en werd naar de tribune gestuurd.

Het gaat om Etiënne Reijnen, die in dienst is als assistent-coach bij Feyenoord. Reijnen liep in de 25ste minuut plots weg van de bank. "Hij zat als assistent op de bank, maar hij stond kennelijk niet op het wedstrijdformulier en mocht er niet zitten", legt ESPN-commentator Leo Oldenburger uit.

Reijnen was ook al assistent-coach van de ontslagen Brian Priske, maar zat in dat tijdperk niet in de dug-out. Sinds Bosschaart het op 11 februari overnam als interim-coach, is de rol van Reijnen wat prominenter geworden.

Reijnen beschikt niet over het hoogste trainersdiploma, maar mocht opmerkelijk genoeg wel in de dug-out zitten bij de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-0) en het Champions League-duel met AC Milan (1-1).

Etienne Reijnen loopt weg bij de bank van Feyenoord nadat hij is weggestuurd.