‘Ik wil dolgraag met Ajax de Champions League winnen en daarna naar Real Madrid’

Donderdag, 23 november 2023 om 12:21 • Noel Korteweg

Silvano Vos wil met Ajax de Champions League winnen en daarna de overstap maken naar Real Madrid. Dat vertelt de achttienjarige middenvelder van de Amsterdammers in gesprek met Ajax Life. Vos vindt dat je de lat altijd hoog moet leggen. “Anders ga je te makkelijk denken.”

De rechtspoot is dit seizoen bezig aan zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Vos kwam dit seizoen acht wedstrijden in actie onder Maurice Steijn en John van ’t Schip en profiteerde daardoor optimaal van de afwezigheid van de geblesseerde Sivert Mannsverk.

Afgelopen zomer zag het er nog niet naar uit dat Vos veel minuten ging maken. Zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen noemde Ajax zelfs een ‘koopclub’, omdat Sven Mislintat aankoop na aankoop deed en de jeugdopleiding leek te vergeten. Toch is Vos nu een vast onderdeel van de eerste selectie. “Natuurlijk is de stap naar het eerste elftal lastiger in een zwaar seizoen. Je maakt het liefst je debuut in een goed draaiend elftal”, begint de rechtspoot.

De huidige situatie van Ajax heeft voor- en nadelen, zegt Vos. “De club moest bijvoorbeeld ook meer naar de eigen jeugd kijken. Vervolgens moet je de kans grijpen wanneer je die krijgt. Anders heb je gefaald, zo zie ik het. Dat brengt vanzelfsprekend druk met zich mee. Als je erin komt, moet je er immers staan. Ook als je nog jong bent.”

De geboren Amsterdammer noemt teamgenoot Jorrel Hato als voorbeeld. “Hij is pas zeventien jaar, maar staat er wel. Dat is zo mooi. Ik hoop dat meer talenten die stap kunnen maken, waaronder ik. Daar staat Ajax immers om bekend.” Als Vos wordt gevraagd naar welke rol hij voor zichzelf ziet weggelegd, antwoordt hij: “Met mijn kwaliteiten en uitstraling denk ik dat ik veel energie kan geven aan het team. Zowel binnen als buiten het veld.”

Een leidersrol ‘zit er van nature wel een beetje in’ bij de spelverdeler. “Leeftijd maakt daarbij niet uit. Als je jezelf maar goed laat zien, de juiste mentaliteit hebt en brutaal bent”, zegt Vos. “Ik kan mezelf nog meer laten horen. Dat is een verbeterpunt. Voor nu ben ik blij dat ik minuten maak. Ik wil graag een motor in de ploeg zijn die de juiste energie brengt.”

Champions League-winst en transfer naar Real Madrid

Vos is niet bang om groot te dromen en de lat hoog te leggen. “Ik wil dolgraag met Ajax de Champions League winnen en daarna een stap maken naar Real Madrid. Ik vind dat je de lat altijd hoog moet leggen, anders ga je te makkelijk denken. Ik denk dat het winnen van de Champions League met Ajax in de huidige situatie heel ver weg is, maar ik geloof erin dat het kan lukken.”

“Het droomseizoen 2018/19 heeft mij gesterkt in de overtuiging”, zegt de middenvelder. “Ik zat op de tribune en kreeg kippenveld tijdens de wedstrijden. Juist door die duels raakte ik er nog meer van overtuigd dat ik een Europese prijs wil pakken met deze mooie club.”