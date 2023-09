‘Ik weet niet of het lukt, maar mijn droom is om Oranje te halen’

Zaterdag, 16 september 2023 om 08:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:10

Sem Steijn is met vier doelpunten uit de eerste zeven wedstrijden uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De middenvelder lijkt zijn draai te hebben gevonden onder de nieuwe trainer Joseph Oosting en mag zondag laten zien hoe ver hij echt is, als FC Twente het in eigen huis opneemt tegen Ajax. Het is niet voor het eerst dat hij in de 'Steijn Derby' tegenover zijn vader staat.

"FC Twente - Ajax is een geweldige wedstrijd en extra leuk dat het tegen mijn vader is", vertelt de middenvelder in gesprek met De Telegraaf. "Een Steijn-derby bij FC Twente-Ajax is toch anders dan bij FC Twente - Sparta. Dat maakt het nog iets mooier. Ik kijk er heel erg naar uit om tegen Ajax te spelen. In een volle Grolsch Veste wordt dat weer genieten. Ik denk dat het voor ons een mooi moment is om Ajax te treffen. Ze zijn nog wat zoekende en ik denk dat we het hen lastig kunnen maken."

Steijn ziet het als een kwaliteit dat hij makkelijk scoort. "Ik heb een goed gevoel voor ruimtes en kan goed lezen waar een bal eventueel zal vallen, waardoor ik vaak op de goede plek sta. Ik ben heel blij met de stappen die ik bij FC Twente heb gemaakt. Voor dit seizoen heb ik een doelpuntenaantal in mijn hoofd, maar dat houd ik lekker voor mezelf. Ik stel mezelf wel altijd een doel voor het seizoen. Dat past bij mijn instelling.”

Aan ambities ontbreekt het sowieso niet bij de jonge Steijn. "Ik heb wel een droom en dat is ooit het Nederlands elftal halen. Of het gaat lukken weet ik niet, maar ik ga er wel alles aan doen om dat te halen. Ik ben 21 en ik kan nog een hoop stappen maken. Voor dit seizoen hoop ik bij FC Twente de lijn door te kunnen trekken van afgelopen seizoen. We zijn natuurlijk wel wat jongens kwijtgeraakt, maar daar is ook kwaliteit voor teruggekomen. "