‘Ik was onder Verbeek zo fit als een hoentje, kon wel drie wedstrijden spelen’

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 13:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:23

Mark Looms maakte Peter Bosz mee als trainer bij Heracles Almelo en fungeerde bij PEC Zwolle als assistent-trainer van onder meer John van 't Schip en Jaap Stam. Dit seizoen staat de oud-verdediger voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer bij vierdedivisionist DETO. Voetbalzone trok naar Vriezenveen voor een interview met de rasechte Almeloër.

De meeste voetballiefhebbers zullen hem herkennen om zijn karakteristieke groene Lotto-schoenen. Mark Looms kwam als speler van Heracles Almelo en NAC Breda tot ruim 200 wedstrijden in de Eredivisie. Tegenwoordig hoopt hij op een succesvol bestaan als hoofdtrainer. Na verschillende jeugdteams te hebben getraind bij FC Twente/Heracles, PEC Zwolle en FC Emmen staat hij bij DETO voor het eerst op eigen benen bij een seniorenteam.

"Het bevalt heel goed", beaamt Looms. "Ik ben de BVO’s gewend, waar alles tot in de puntjes geregeld is. Je komt op de club en de ballen, hesjes en spelers worden je bij wijze van toegegooid. Hier wordt meer naar je gekeken en van je verwacht. Uiteindelijk leer je daar heel veel van. De club had een goed verhaal en heeft de intentie om door te groeien naar de derde divisie. Dit is een hele goede stap om mij te ontwikkelen als trainer."

Om ervaring op te doen keek Looms onder meer in de keuken bij Stam, Van 't Schip en John Stegeman, die hij assisteerde bij PEC Zwolle. Met name eerstgenoemde maakte indruk op de voormalig linksback. "Hoe Stam een elftal verdedigend wegzet: geniaal. Echt geniaal. Hij is zo'n grote meneer in Engeland. Maar je pikt van alle trainers wel iets op. Onder Gertjan Verbeek was ik zo fit als een hoentje, konden we wel drie wedstrijden achter elkaar spelen."

Bosz

De trainer waar Looms het meest van opstak was Bosz. De huidige hoofdcoach van PSV werd met Heracles kampioen in de eerste divisie en reikte met de Almeloërs tot de bekerfinale. "Zijn manier van voetballen staat mij wel aan", aldus Looms. "Verzorgd, attractief en altijd op zoek naar de winst. Ik verwacht veel van hem en PSV. Zijn manier van denken over voetbal, het tactisch wegzetten en het helpen van spelers om het om te draaien. Peter Bosz is hartstikke goed in het kantelen van wedstrijden door tactische omzettingen."