â€˜Ik beschouw Virgil van Dijk als de beste verdediger ter wereldâ€™

‘Ik beschouw Virgil van Dijk als de beste verdediger ter wereld’

Ibrahim Konaté heeft de loftrompet gestoken over Virgil van Dijk. De Fransman vormt samen met de Oranje-international het hart van de defensie van Liverpool en steekt daar veel van op, zo laat hij optekenen op de clubsite.

"Van Dijk heeft zoveel kwaliteiten die ik ook zou willen hebben", aldus Konaté. "Ik kan een hele lijst maken met dingen die ik van hem heb geleerd en nog steeds leer, zowel op de training als tijdens wedstrijden."

“Ik kan altijd beter worden en daar probeer je de hele tijd aan te werken", gaat Konaté verder. "Hij heeft mij uitstekend advies gegeven en op een bepaalde manier heeft dat mij geholpen de speler te worden die ik nu ben. Ik beschouw hem als de beste verdediger ter wereld."

Konaté ziet Van Dijk als zijn persoonlijke leermeester. "Hij ziet potentie in mij en wil dat ik een nog betere verdediger word", aldus de Fransman. "Ik wil proberen om zijn niveau aan te tikken en waarom niet ergens in de toekomst zelfs proberen beter te zijn dan hij?"

Ook Jürgen Klopp krijgt de complimenten. De Duitser maakte onlangs zijn afscheid bekend en is bezig aan zijn laatste seizoen in Liverpool. Klopp haalde Konaté in de zomer van 2021 van RB Leipzig naar Anfield

"Iedereen in de wereld weet dat hij een fantastische reputatie heeft als manager en dat geldt zeker als je dagelijks met hem samenwerkt", is Konaté lyrisch. "Hij heeft een geweldige uitstraling in de manier waarop hij coacht en leidinggeeft."

Konaté heeft altijd fijn met Klopp samengewerkt. "Hij heeft mij veel gebracht. Als persoon is hij ook geweldig om mee te werken. Ik denk niet dat ik de enige ben als ik zeg dat hij een van de beste coaches ter wereld is op dit moment."

Is Virgil van Dijk op dit moment de beste verdediger ter wereld?