Ihattaren weigert eettafel te betalen; deurwaarders leggen beslag op zijn huis

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 20:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:07

Het lijkt erop dat Mohamed Ihattaren in financiële problemen is geraakt. De Telegraaf meldt dinsdagavond dat twee deurwaarders beslag hebben gelegd op zijn huis in Vleuten. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van waterschap de Dommel en meubelbedrijf Sucasa. Volgens het Kadaster heeft de 21-jarige middenvelder een schuld van ruim 5000 euro.

De eigenaar van Sucasa, Vural Bilgili, meldt dat Ihattaren – ondanks verschillende herinneringen, appjes en telefoontjes - nooit heeft betaald voor een op maat gemaakte eettafel. “In 2021 heeft hij bij ons meubels gekocht voor zijn moeder”, vertelt Bilgili aan de krant. “Een deel heeft hij betaald, maar de eettafel ter waarde van 2800 euro niet. Hij maakt er een bende van en zo ga je niet met elkaar om.” Mocht Ihattaren de rekeningen nog altijd niet betalen, dan wordt zijn huis gedwongen verkocht. Overigens werd begin mei al bekend dat dat huis in de verkoop staat, voor inmiddels 850.000 euro.

In de afgelopen periode probeerde Bilgili al om Ihattaren op verschillende manieren te wijzen op de openstaande rekening. "Ik heb ook mailtjes gestuurd naar de toenmalige Ajax-directeur Edwin van der Sar en naar Ajax zelf. Ajax zei dat ze beslag zouden kunnen leggen op zijn salaris, maar daarna heb ik nooit meer iets van hen gehoord. Ihattaren zei zelf nog het geld contant te komen brengen, maar later reageerde hij niet meer op mijn berichten en heeft hij mij zelfs geblokkeerd. Ook zijn broers, die er bij waren toen hij de meubels voor zijn moeder kocht, zeggen niets meer met hem te maken te hebben."

Eerder was er al bij de kantonrechter in Midden-Nederland een rechtszaak over de rekening die niet was betaald. Ihattaren was daarbij niet aanwezig en stuurde ook geen reactie naar de rechtbank. "De rechter heeft mij gelijk gegeven", aldus Bilgili. "We hebben eerst geprobeerd beslag te leggen op twee auto’s van hem, maar die waren geleased of gehuurd. Toen werd het zijn woning waar we beslag op hebben gelegd. Als hij tegen mij had gezegd dat hij even geen geld had en dat hij in termijnen wilde betalen, dan hadden we wat kunnen regelen. Maar ik laat mij niet op zo’n manier behandelen."

Samsunspor

Eerder op dinsdag kwam naar buiten dat Ihattaren zo goed als zeker een nieuwe club heeft gevonden. Als de geboren Utrechter de medische keuring doorstaat, tekent hij voor vier jaar bij het Turkse Samsunspor. Eind vorige week werd nog bekend dat zijn contract bij Juventus, dat nog tot medio 2025 doorliep, is ontbonden.

Ihattaren lag sinds 2021 vast bij Juve, dat destijds 1,9 miljoen euro aan PSV overmaakte. Het werd geen gelukkig huwelijk. Uiteindelijk kwam hij geen minuut in actie voor Juventus, en verhuurperiodes bij Ajax en Sampdoria mislukten ook faliekant. Bij Samsunspor hoopt hij zijn carrière nu dus nieuw leven in te blazen. Die club werd afgelopen seizoen kampioen op het tweede niveau van Turkije, waardoor het vanaf komend seizoen weer in de Süper Lig actief is. Het eerste competitieduel staat voor 13 augustus op de planning, als Samsunspor op bezoek gaat bij Sivasspor.