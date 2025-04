Igor Paixão gidst Feyenoord met nieuwe glansrol naar ruime zege op FC Groningen

Feyenoord heeft woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen met ruime cijfers gewonnen. De Rotterdammers hadden het een groot deel van de wedstrijd lastig, maar wonnen via goals van Anis Hadj Moussa, Igor Paixão (twee) en Ibrahim Osman. Tussendoor deed Jorg Schreuders wat terug namens Groningen: 4-1. Feyenoord betreedt dankzij de zege de top drie in de Eredivisie. De achterstand op nummer twee PSV bedraagt vijf punten. FC Groningen staat achtste.

De eerste helft zat vol met spektakel. Feyenoord kwam al in de derde minuut dicht bij een doelpunt. Igor Paixão vond de bal na een geblokte voorzet fortuinlijk weer voor zijn voeten, maar tikte van dichtbij net over.

Het openingsdoelpunt van Feyenoord viel in de tiende minuut vanaf de andere flank. Hadj Moussa dribbelde op kenmerkende wijze naar binnen en vond voldoende ruimte om vanbinnen het strafschopgebied af te drukken in de korte hoek: 1-0.

Feyenoord was ook in de fase daarna bovenliggend. Julián Carranza zag na een klein half uur een gevaarlijke kopbal uit het doel getikt worden door de alert reagerende Etienne Vaessen. Direct daarna werd Groningen voor het eerst dreigend. Valente dook rechts van het doel in vrijheid op, maar liet zich de kaas van het brood eten door Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther.

In de 33ste minuut volgde het mooiste doelpunt van de avond. Paixão dribbelde van links van naar binnen en schoot de bal van een meter of zeventien fenomenaal in de uiterste kruising: 2-0.

Groningen gaf zich niet gewonnen en maakte vier minuten later een aansluitingstreffer. Valente was vanuit de as van het veld met een schitterende steekbal op Wouter Prins de architect van het doelpunt. De lage voorzet van Prins werd ingetikt door de alerte Jorg Schreuders.

Feyenoord dacht nog voor rust op 3-1 te komen via een kopbal van Carranza, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. FC Groningen behield daardoor zicht op een resultaat en kwam in de tweede helft vol enthousiasme voor de dag. Feyenoord moest achteruit, maar gaf nauwelijks iets weg.

De Rotterdammers speelden een moeizame tweede helft, maar gooiden de wedstrijd in de 82ste minuut alsnog in het slot. Hadj Moussa gaf de bal mee aan Givairo Read, die vanaf de achterlijn laag voorzette. Paixão stond op de goede plek om het af te maken.

Het slotakkoord was voor invaller Ibrahim Osman, die van links naar binnen kwam en keurig de verre onderhoek vond. Osman maakte bij het juichen een 'praatgebaar' met zijn hand, alsof de aanvaller zich de afgelopen tijd onheus bejegend heeft gevoeld.