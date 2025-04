Igor Paixão beleeft unicum na maand vol met hoogtepunten bij Feyenoord

Igor Paixão is al het hele seizoen één van de uitblinkers bij Feyenoord. De Braziliaanse vleugelaanvaller ontvangt hiervoor vrijdag een individuele prijs: hij is namelijk de beste speler in de Eredivisie in de maand maart. Het is de eerste keer dat hem die eer te beurt valt.

Paixão had het afgelopen maand duidelijk op zijn heupen. De buitenspeler van Feyenoord scoorde in maart vier keer en gaf daarnaast twee assists. Hiermee was hij de op één na productiefste speler.

De goede vorm waarin Paixão steekt kwam afgelopen woensdag nog maar eens tot uiting. Mede dankzij zijn dubbelslag werd FC Groningen in De Kuip met 4-1 verslagen door Feyenoord. Drie dagen eerder was hij matchwinner tegen Go Ahead Eagles (3-2).

De beste wedstrijd in maart was overduidelijk op 16 maart. Feyenoord liet die dag geen spaan heel van FC Twente (2-6) en Paixão was met een hattrick en een assist de onbetwiste uitblinker aan de kant van Feyenoord. Na Dirk Kuyt (2005) en Nicolai Jørgensen (2017) is hij daarmee de derde Feyenoorder deze eeuw die bij vijf goals in één Eredivisie-duel betrokken is.

Voor Paixão is het duidelijk het seizoen van de individuele onderscheidingen. Zijn goal tegen Go Ahead Eagles werd tijdens de Eredivisie Awards in 2024 uitgeroepen tot Doelpunt van het Jaar. Tevens was de aanvaller tweemaal Man of the Match in de Champions League.

Paixão kan ook in de Eredivisie goede cijfers overleggen. De 24-jarige flankspeler scoorde reeds twaalf keer en liet tevens elf assists noteren. In de Champions League kwam hij tot twee doelpunten en was Paixão viermaal de aangever.

Het is de vraag of Paixão gezien zijn prestaties ook volgend seizoen bij Feyenoord onder contract staat. Zijn contract loopt door tot medio 2029, waardoor clubs met interesse sowieso met een transfersom over de brug moeten komen.