Huurperiode van Van de Beek in Duitsland neemt vernederende wending

De verhuurperiode van Donny van de Beek bij Eintracht Frankfurt is nog allesbehalve het succes te noemen waar de 26-jarige middenvelder op zal hebben gehoopt. Zijn eerste optredens waren al niet fantastisch, maar vrijdag tegen FSV Mainz 05 (1-0) werd een dieptepunt bereikt: Van de Beek kwam nauwelijks aan de bal en werd vroeg gewisseld.

Van de Beek werd in januari door Manchester United op huurbasis gestald bij Eintracht . De voormalig Ajacied kreeg daarbij een basisplek in het vooruitzicht gesteld door Dino Toppmöller.

Van de Beek startte vervolgens ook drie keer in de basis, maar kan zijn stempel als een van de twee aanvallende middenvelders van Eintracht nog niet drukken. In drie optredens kwam de Nederlander niet tot doelpunten of assists.

Nog zorgwekkender zijn de pass-statistieken van Van de Beek. Tegen Mainz kwam de middenvelder in 45 minuten slechts tot acht passes, waarvan slechts drie op de helft van de tegenstander. In totaal raakte hij veertien keer de bal.

Van de Beek bleef in de rust vervolgens achter in de kleedkamer en werd gewisseld voor Farès Chaïbi. Met de Algerijn in de ploeg maakte Eintracht al snel het enige doelpunt van de wedstrijd. Voormalig PSV'er Mario Götze tekende voor die treffer.

Voor Van de Beek breken cruciale weken aan in Duitsland, want zijn basisplek lijkt allesbehalve meer verzekerd. Van de Beek heeft nog enkele maanden de tijd om Eintracht ervan te overtuigen hem definitief over te nemen van Manchester United. Er is een optie tot koop van elf miljoen euro.

Mocht een langer verblijf bij Eintracht er niet inzitten, dan keert Van de Beek in principe terug bij Manchester United, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025. Zijn rol op Old Trafford lijkt echter volledig uitgespeeld.

