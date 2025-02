Hugo Borst verwacht dat er de komende maanden ‘grote dingen’ staan te gebeuren bij Sparta Rotterdam. Dat heeft onder meer te maken met technisch directeur Gerard Nijkamp, die volgens Borst zwaar onder vuur ligt.

Zaterdagavond ging Almere City FC in de slotfase onderuit tegen Feyenoord: 2-1. Het scheelde niet veel, of de club uit Almere had een punt gepakt. Daarmee zou de hekkensluiter ook weer een puntje dichter bij nummer zestien Sparta, de favoriete club van Borst, komen.

In De Eretribune op ESPN krijgt Borst de vraag of hij toch een beetje bang begint te worden voor Sparta, gezien het feit dat de concurrentie de voorbije periode flink wat punten heeft gepakt. “Nee ik knijp hem niet”, reageert hij. “Ik heb een enorme afstand gekregen tot Sparta.”

“Ik denk dat echt supporterschap ook betekent dat je kan gruwelen van hoe een club geleid wordt. En dan krijg je bijna een afkeer, een fysieke afkeer. En dat heb ik op dit moment bij Sparta. Dus ik zit soms echt te kijken, en dan vind ik dat Sparta het gewoon ook niet verdient. En dan niet alleen op basis van dit seizoen.”

Borst vertelt dat hij een paar keer per jaar naar het stadion gaat om Sparta te zien voetballen. “En als het goed is, is het leuk om te zien. Maar het is vaak zo slecht. En ik als je weet dat Sparta de achtste of tiende begroting heeft qua spelerssalarissen, vind ik dat ze het heel erg slecht hebben gedaan.”

“Bij Sparta loopt er een Japanner, Mito, die verdient 5,5 ton aan salaris. Zoveel heeft nog nooit een Spartaan verdiend. Ik vind het prima als daar de grote parel uit Japan loopt, maar het is een opwindvoetballertje. En als hij na het opwinden is weggelopen en de bal nog heeft, moet je blij zijn. En zo is er bij iedere speler wel een gruwelverhaal.”

Tot slot ligt volgens Borst technisch directeur Nijkamp flink onder vuur. “Die liegt tegen zoveel mensen in zoveel geledingen, dat ik ook wel verwacht dat er binnen nu en een paar maanden grote dingen staan te gebeuren bij Sparta. Die man is gewoon niet houdbaar meer.”