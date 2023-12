HSV-keeper kan wel door de grond zakken na zeer curieus eigen doelpunt

Vrijdag, 1 december 2023 om 21:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 02:07

Daniel Heuer Fernandes beleefde vrijdagavond een ware nachtmerrie. De doelman van Hamburger SV schoot de bal op zeer knullige wijze in eigen doel in de uitwedstrijd tegen 1. FC Sankt Pauli. Gelukkig voor de ongelukkige Fernandes knokte HSV zich terug van een 2-0 achterstand, om uiteindelijk een punt mee naar huis te nemen: 2-2.

St. Pauli was via de Australische aanvoerder Jackson Irvine na een kwartier spelen al op voorsprong gekomen in de derby van Hamburg. De 30.000 toeschouwers in het besneeuwde Millerntor-Stadion keken twaalf minuten later hun ogen uit toen Fernandes de voorsprong van de thuisclub onbedoeld verdubbelde.

Fernandes gaf de bal bij een uittrap mee aan Stephan Ambrosius, die dicht bij de doelman stond opgesteld. Laatstgenoemde speelde vervolgens Guilherme Ramos aan en de Portugees besloot om de bal weer naar de HSV-keeper te schieten. Het was een beroerde pass die naast leek te gaan.

De sluitpost van die Rothosen wilde echter geen risico nemen en knalde de bal weg, om met lede ogen toe te zien hoe hij de bal keihard in zijn eigen doel schoot. Fernandes was zichtbaar ongeslagen na de ongekende flater, waardoor HSV al vroeg tegen een 2-0 achterstand aankeek.

Het leedvermaak bij de aanhang van St. Pauli was groot na de curieuze misser van Fernandes. De thuisploeg leek af te stevenen op een overwinning in de stadsderby, maar in de tweede helft knokte het aangeslagen HSV zich terug.

Robert Glatzel tekende in de 58ste minuut voor de aansluitingstreffer. Slechts twee minuten later trok Immanuel Pherai, met een verleden bij Jong AZ en PEC Zwolle, de stand gelijk: 2-2. In het laatste half uur van de boeiende derby vielen geen doelpunten meer.