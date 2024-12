Er heeft zondagmiddag tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en Ajax een confrontatie plaatsgevonden tussen hooligans van beide clubs. Dat had plaats in een café in Alkmaar, buiten het AFAS Stadion.

Op een foto van Voetbal Ultra's is te zien hoe mannen gehuld in donkere jassen en met capuchon op de confrontatie zoeken met een aantal cafégangers. Sommigen houden barkrukken in de hand als wapen.

Op een filmpje is beter te zien wat er gaande is. Ajax-hooligans vallen gewelddadig binnen in een AZ-café. Daarbij sneuvelen de ruiten van het café en wordt vuurwerk afgestoken.

Het incident vond plaats terwijl de wedstrijd bezig was. AZ won uiteindelijk met 2-1 van Ajax.