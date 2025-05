'Hooligans FC Groningen willen duel verstoren als Ajax kampioen dreigt te worden'

Er staat woensdag het nodige op het spel bij FC Groningen - Ajax. Bij winst van de bezoekers en een nederlaag van PSV tegen Heracles Almelo is Ajax kampioen. FC Groningen neemt de nodige voorzorgsmaatregelen voor het duel in de Euroborg.

Voor het eerst in de clubgeschiedenis wordt de kaartverkoop voor een wedstrijd van de Groningers gekoppeld aan ID-controle bij de ingang van de Euroborg. De clubleiding wil zo voorkomen dat bezoekers met verkeerde intenties het stadion betreden.

Het Dagblad van het Noorden meldt voorts dat hooligans van Groningen het duel willen verstoren, mocht duidelijk worden dat Ajax de landstitel binnensleept. Daarvoor zou de hulp zijn ingeroepen van fanatieke fans van Beerschot, die vriendschappelijke banden hebben met een deel van de aanhang van Groningen.

De politie, de gemeente Groningen en de leiding van de Trots van het Noorden zijn inmiddels op de hoogte van de plannen van de achterban. Men wil geen herhaling van 14 mei 2023, toen het thuisduel met Ajax werd ontsierd door rellende hooligans, vuurwerk op het veld en de mishandeling van een steward. Het duel werd gestaakt en twee dagen later uitgespeeld.

Daarnaast is inmiddels duidelijk dat veel fans van Ajax uit zijn op kaarten buiten het uitvak om. Dat gebeurt bij de meeste uitwedstrijden en zeker als Ajax kampioen kan worden. De leiding van Groningen is in dat kader bang voor clashes met fans van de thuisclub en Beerschot.

Vanuit het oogpunt van de veiligheid zijn er zorgen over het feit dat het een avondwedstrijd betreft. Risicoduels vinden doorgaans plaats op zondagmiddag. Er vindt woensdag tevens een kermis plaats in de binnenstad van Groningen. Daarnaast is de politiecapaciteit in het noorden tijdelijk gereduceerd vanwege de NAVO-top in Den Haag.

De lokale driehoek, burgemeester, hoofd van de politie en hoofdofficier van justitie, werkt hard aan de nodige maatregelen. ''FC Groningen tegen Ajax is altijd een wedstrijd waar de nodige druk op staat. Dat betekent dat we ons goed voorbereiden. Ook op het scenario dat Ajax kampioen kan worden'', aldus burgemeester Mirjam van 't Veld. FC Groningen is dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.