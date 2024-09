Hoger beroep Rai Vloet ingetrokken: middenvelder wacht definitief celstraf van 2,5 jaar

Het hoger beroep in de zaak tegen Rai Vloet is ingetrokken, zowel door hemzelf als het Openbaar Ministerie (OM). Zijn advocaat Alrik de Haas meldt dat maandag tegenover het ANP. Vloet werd in april 2023 voor 2,5 jaar celstraf veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk auto-ongeluk, waarbij de vierjarige Gio Roos om het leven kwam. De middenvelder kan binnenkort een oproep tot het uitzitten van de celstraf verwachten.

Het gerechtshof in Amsterdam meldt dat Vloet de eerste was die het hoger beroep introk. Hij deed dat op 3 september, waarna ook het OM volgde. Het OM was oorspronkelijk de partij die het hoger beroep aantekende. Vermoedelijk was dat vanwege ontevredenheid over het verdict van 2,5 jaar cel, in plaats van de 3,5 jaar die het OM eiste.

Vloet stond terecht voor het dodelijke ongeluk dat hij in november 2021 veroorzaakte. De voormalig middenvelder van onder andere Excelsior en Heracles Almelo reed op de A4 bij Hoofddorp veel te hard, met de dood van de vierjarige Gio tot gevolg. Vloet werd tevens 'ruikend naar alcohol en met bloeddoorlopen ogen' aangetroffen. Het OM noemde de snelheid waarmee hij reed 'absurd'.

Ten tijde van het ongeluk was Vloet nog actief voor Heracles, dat de banden daarna met hem verbrak. Vervolgens verkaste de 29-jarige Brabander naar het Kazachse FC Astana, om een halfjaar later naar het Russische Ural Yekaterinburg over te stappen.

Die club besloot afgelopen zomer zijn contract op te zeggen. Dat kwam door de degradatie naar het tweede niveau.

Onlangs meldde het Algemeen Dagblad dat Vloet, die inmiddels weer in Nederland is, zou overwegen helemaal te stoppen met profvoetbal. In elk geval zit het er de komende jaren niet meer in.

Vloet liet al weten zijn straf 'gewoon' uit te willen zitten. Tot die straf behoort overigens ook een schadeclaim van enkele honderdduizenden euro's.