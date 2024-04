Hoe gaat het nu met? 10 voormalig transfertargets van PSV

Iedere transferperiode wordt PSV gelinkt aan behoorlijk wat spelers. Zo waren onder meer Belgisch internationals Zeno Debast en Aster Vranckx recentelijk nog onderwerp van gesprek in Eindhoven. En hoe doet Stijn Spierings het dit seizoen in de Ligue 1? Voetbalzone zocht het uit!

Viktor Tsygankov

Vorig jaar zag PSV in Viktor Tsygankov (26) de ideale opvolger van de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo. De Eindhovenaren waren zelfs bereid meer te betalen dan Girona (circa 5 miljoen euro), maar Dynamo Kiev zag meer heil in het aanbod van de Spanjaarden. De Oekraïense topclub heeft namelijk nog altijd liefst 50 (!) procent van de transferrechten van Tsygankov in handen.

Daarmee gaat Tsygankov zijn jeugdliefde zeer waarschijnlijk nog een mooi zakcentje opleveren in de toekomst. De linksbenige rechtsbuiten, die al 51 interlands speelde, behoort tot de smaakmakers bij de verrassende nummer drie van LaLiga. In zijn eerste 47 wedstrijden voor Girona was Tsygankov goed voor 9 doelpunten en 10 assists. In Catalonië ligt hij nog tot medio 2027 vast.

Stijn Spierings

Stijn Spierings (28) koos er afgelopen zomer bewust voor om niet terug te keren naar Nederland. De middenvelder verliet zijn geliefde Toulouse voor RC Lens, waar hij al snel merkte dat het gras bij de buren niet altijd groener is. Na vier wedstrijden bij Lens maakte Toulouse gebruik van de in Frankrijk welbekende ‘transferjoker’, waardoor Spierings weer in het paars te bewonderen is.Spierings is inmiddels weer basisspeler bij Toulouse, dat hem inschreef voor de knock-outfase van de Europa League. Daarin was Benfica over twee wedstrijden te sterk, waardoor het Europese avontuur er alweer op zit voor de Alkmaarder. Komende zomer keert Spierings in principe weer terug naar Lens, waar hij het opnieuw mag gaan proberen.

Crysencio Summerville

Rotterdammer Crysencio Summerville (22) stond afgelopen zomer hoog op het lijstje bij PSV. Uiteindelijk kwam Noa Lang, waardoor de Eindhovenaren de interesse in Summerville lieten varen. Hoewel clubs uit de Premier League informeerden naar de Nederlandse jeugdinternational, koos hij ervoor toch bij Leeds United te blijven. Achteraf gezien kan dat een geweldig besluit worden genoemd. Hoewel het reguliere seizoen nog niet voorbij is, werd Summerville onlangs verkozen tot Speler van het Jaar in het Championship.

The Whites doen daarnaast nog volop mee aan de titelstrijd. Mocht Leeds United erin slagen kampioen te worden, heeft Summerville daar een groot aandeel in gehad. De pijlsnelle rechtsbuiten speelde dit seizoen al 43 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 9 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 18 miljoen euro. Summerville gaat komende zomer opzeker een prachtige transfer naar een mooie club maken.

Summerville is inmiddels onhaalbaar voor Nederlandse topclubs.

Charles De Ketelaere

Toen Xavi Simons het Philips Stadion afgelopen zomer verliet, hoopte PSV zich te versterken met een vervanger uit de buitencategorie. Belgisch international Charles De Ketelaere (23) werd gezien als een goede kandidaat. De aanvallende middenvelder verkoos Bergamo als huurbestemming boven Eindhoven, waardoor hij dit seizoen voor Atalanta speelt. Daar laat de linkspoot regelmatig zien waarom AC Milan in 2022 liefst 36 miljoen euro overmaakte naar Club Brugge.

De Ketelaere kan vaak rekenen op een basisplaats onder trainer Gian Piero Gasperini. In 2023/24 kwam de technicus al 2.234 speelminuten in actie, verdeeld over 38 officiële wedstrijden. Daarin is zijn rendement ook prima: De Ketelaere wist al 10 keer te scoren en gaf daarnaast 8 assists. Atalanta kan de Belg na dit seizoen voor 23 miljoen euro definitief overnemen van AC Milan.

Davinson Sánchez

Peter Bosz deed er afgelopen zomer alles aan om Davinson Sánchez (27) te overtuigen om te kiezen voor PSV. Volgens algemeen directeur Marcel Brands was de fysiek sterke topper financieel gezien haalbaar voor de Eindhovense koploper, maar de leidsman kreeg het gevoel dat Sánchez zelf een terugkeer in de Eredivisie niet zag zitten. Zodoende stapte PSV over op het huren van Armel Bella-Kotchap.

Sánchez vertrok uiteindelijk naar Turkije, waar hij met Galatasaray afstevent op de landstitel. De Colombiaan, die regelmatig kampt met blessures, hoopt in de resterende zes competitiewedstrijden nog van waarde te zijn voor zijn club. Tot dusver speelde Sánchez 26 officiële wedstrijden voor Gala. Daarin liet hij zien ook aanvallend een extra wapen te zijn: de verdediger scoorde al drie keer.

Voormalig Ajacied Sánchez gaf Brands niet de indruk dat hij dolgraag voor PSV wilde spelen.

Zeno Debast

Wie regelmatig Football Manager speelt, had Belgisch international Zeno Debast (20) dit seizoen graag in de Eredivisie zien spelen. PSV hoopte ook op de komst van de indrukwekkende mandekker. Anderlecht wilde daar echter niet in mee, waardoor een miljoenentransfer naar Eindhoven uitbleef. In Brussel ligt Debast nog tot medio 2025 vast, waardoor Anderlecht hem deze zomer hoogstwaarschijnlijk gaat verkopen om nog wat geld aan zijn vertrek over te houden.

Debast kan Anderlecht met een kampioenschap op zak verlaten, indien Paars-wit erin slaagt de koppositie vast te houden in het restant van dit seizoen. De rechtspoot heeft over interesse sowieso niet te klagen. Onder meer AC Milan en West Ham United zouden concreet op de markt zijn voor de handtekening van Debast.

Aster Vranckx

Controleur Aster Vranckx (21) wilde VfB Wolfsburg afgelopen zomer dolgraag inruilen voor PSV en later Fiorentina. Laatstgenoemde club zag een bod van liefst 15 miljoen euro afgewezen worden, waarna Vranckx zich moest focussen op Wolfsburg. In de Bundesliga moet de zevenvoudig international van België vaker dan hem lief is genoegen nemen met een plek op de bank.

Vranckx kwam dit seizoen pas 1.180 speelminuten in actie, verdeeld over 24 wedstrijden. In gesprek Het Laatste Nieuws gaf de middenvelder al aan te balen van zijn situatie bij Wolfsburg. Toch stelt Vranckx zich strijdvaardig op. “Deze periode maakt me mentaal sterker. Ik besef dat je nooit zomaar iets krijgt als profvoetballer, je moet ervoor werken. Dit is een moeilijke fase in mijn carrière waar ik doorheen moet.”

Miles Robinson

PSV had Miles Robinson (27) afgelopen winter graag transfervrij willen contracteren. De 29-voudig international vanliep uit zijn contract bij Atlanta United, maar koos ervoor om in de Major League Soccer actief te blijven. De rechtsbenige verdediger tekende tot het einde van dit kalenderjaar bij Cincinnati, dat de optie heeft de verbintenis met een extra seizoen te verlengen.

In de Eastern Conference staat Cincinnati momenteel op de vijfde plek, met slechts drie punten minder dan koploper Inter Miami, dat tevens een wedstrijd meer speelde. Zijn eerste doelpunt namens Cincinnati maakte Robinson al. Op 3 maart was hij verantwoordelijk voor het winnende doelpunt in het uitduel met Chicago Fire (1-2).

Robinson heeft ervoor gekozen om in Amerika te blijven.

Facundo Pellistri

Toen het vertrek van Yorbe Vertessen naar Union Berlin afgelopen winter op gang kwam, hoopte PSV zich te verzekeren met de diensten van Facundo Pellistri (22). De Uruguayaan voelde echter meer voor een verhuur in LaLiga, waardoor Manchester United hem stalde bij Granada. Bij de nummer negentien van Spanje is Pellistri basisspeler, maar de technische vleugelspits gaat er niet in slagen om zijn tijdelijke werkgever te behoeden voor degradatie.

Granada staat met zeven wedstrijden te gaan liefst elf punten onder de degradatiestreep, waardoor de val naar LaLiga2 dichtbij is. Pellistri speelde tot dusver negen officiële wedstrijden in dienst van de Spaanse club en noteerde daarin één doelpunt en twee assists. Bij Manchester United ligt Pellistri nog tot medio 2025 vast, maar het lijkt er niet op dat hij een toekomst heeft als Red Devil.

Jeremiah St. Juste

De naam van voormalig Feyenoorder Jeremiah St. Juste (27) is in het afgelopen jaar meermaals gelinkt aan PSV. Volgens journalist Jeroen Kapteijns vanis de Groninger komende zomer nog altijd een ‘interessante kandidaat’ voor de Brabantse topclub. Mogelijk komt PSV dus opnieuw terug voor St. Juste, die bij Sporting Portugal nog vastligt tot medio 2026.schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 8 miljoen euro.

Voor St. Juste is een terugkeer naar de Eredivisie helemaal geen gek idee, daar de pijlsnelle mandekker in Portugal bezig is aan een ongelukkig seizoen. Door uiteenlopende blessures kwam St. Juste pas 830 minuten in actie, verdeeld over 16 officiële optredens. Wel lijkt hij zich op te maken voor het eerste kampioenschap in zijn carrière. Sporting Portugal kan zich komende maand kronen tot landskampioen.

