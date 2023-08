Hirving Lozano is nog één stap verwijderd van transfer naar PSV

Donderdag, 31 augustus 2023 om 21:29 • Mart van Mourik

Hirving Lozano wordt vrijdag medisch gekeurd in Eindhoven, zo maakt de betrouwbare Mexicaanse journalist Daniel Reyes bekend. Napoli en PSV zijn akkoord over de voorwaarden en ook de vleugelspeler zelf is eruit met de Eindhovenaren. Hij zal een contract voor vier jaar gaan tekenen in het Philips Stadion.

Afgelopen dinsdag maakten onder meer Voetbal International en het Eindhovens Dagblad al bekend dat een akkoord tussen de clubs dichtbij was. Naar verwachting komt het bedrag uit rond de dertien à veertien miljoen euro. Om de overstap van de Mexicaan te kunnen bewerkstelligen, gaat Johan Bakayoko en/of Ibrahim Sangaré de club nog verlaten deze transferperiode.

Volgens Rik Elfrink is het denkbaar dat zowel Bakayoko als Sangaré nog op deadline day nog gaat vertrekken bij PSV. De Eindhovenaren hebben inmiddels een bod ontvangen van Brentford, dat bereid is veertig miljoen euro te betalen voor de vleugelaanvaller. Sangaré kan voor een bedrag van circa 35 miljoen euro vertrekken naar Nottingham Forest, al moet de middenvelder zelf nog een akkoord bereiken met de Premier League-club.

Lozano speelde eerder al 79 duels voor PSV, waarin hij liefst 40 goals maakte. Na een uiterst succesvolle periode in het Philips Stadion trok Lozano naar Napoli, waar hij niet verzekerd was van een basisplaats. De Mexicaans international beschikte in Napels nog over een contract dat doorliep tot medio 2024.