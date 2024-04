Scheidsrechter Kamphuis grapt met Jizz Hornkamp: ‘Beetje verliefd op jezelf?’

Heracles Almelo boekte woensdagavond een klinkende en verrassende 5-0 zege op nummer vier AZ. Jizz Hornkamp was belangrijk voor de ploeg van trainer Erwin van de Looi door voor rust twee strafschoppen te benutten.

Heracles stijgt door overwinning naar de dertiende plaats in de Eredivisie en heeft een reuzenstap gezet richting lijfsbehoud. Hornkamp zette de Almeloërs diep in de eerste helft op een comfortabele 3-0 voorsprong door kort achter elkaar twee keer uit een penalty te scoren.

Wat opviel is dat Hornkamp tijdens het duel gepersonaliseerde scheenbeschermers droeg. De spits legde na de zege op AZ uit hoe hij hieraan is gekomen. "Ik kreeg ooit een privébericht via Instagram van iemand die scheenberschermers voor mij wilde maken. Toen zei ik: ‘Ja, tuurlijk’”.

De gepersonaliseerde scheenbeschermers vallen op. Zo grapte scheidsrechter Jochem Kamphuis in februari tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Utrecht (1-0) met de spits van Heracles. “Kamphuis zei een keer tijdens de wedstrijd tegen mij: ‘Zo, mooie scheenbeschermers. Beetje verliefd op jezelf?’ Dat was wel grappig. Toen had ik hem het verhaal even uitgelegd, en begreep hij het.”

Voor Hornkamp kwam de ruime overwinning op AZ niet als een algehele verrassing. “De trainer had ons van tevoren al op scherp gezet door te zeggen dat de spelers van AZ met hun hoofd al een beetje bij de wedstrijd tegen PSV van aanstaande zaterdag zaten.”

“Zo van: dit wordt een makkelijke klus. Toen dachten wij: dat gaat ons niet gebeuren. Ik denk dat we dat hebben laten zien.”

Door de overtuigende overwinning op AZ staat Heracles inmiddels zeven punten voor op Excelsior, dat momenteel de zestiende plaats in de Eredivisie bezet. “Dat is natuurlijk mooi, maar er zijn nog zes wedstrijden te spelen dus er zijn nog heel veel punten te halen”, aldus Hornkamp.

