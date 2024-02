Hornkamp: ‘Nijhuis zei: ’Ik geef je het adres van Danny Makkelie‘’

Jizz Hornkamp was zaterdagavond de grote man aan de kant van Heracles Almelo. De spits was tweemaal trefzeker in het degradatieduel met Vitesse (3-2) en had zo een belangrijk aandeel in de overwinning. Wel heeft Hornkamp zich enkele keren verbaasd over scheidsrechter Bas Nijhuis.

Hornkamp was tegen Vitesse goed voor de 2-2 en de 3-2. Het tweede doelpunt leidde tot de nodige controverse, daar niet meteen duidelijk werd wie de treffer op zijn naam kreeg. Justin Hoogma en Dominik Oroz leken de inzet van Hornkamp voor de lijn te beroeren, maar dat bleek niet het geval.

"Het was gewoon mijn doelpunt, dus dit vond ik wel terecht", citeert Voetbal International uit de mond van Hornkamp. "Het was niet de bedoeling om die bal zo in te koppen, maar goed. Als ik hem niet op mijn naam had gekregen, had ik er een probleem van gemaakt."

"Toen die goal viel, liep ik meteen naar Bas. 'Dit is mijn doelpunt hè', zei ik. Toen zei Bas dat Makkelie een eigen doelpunt van Oroz had gegeven. 'Ik geef je zijn adres wel, kun je even langsgaan.' Ik dacht dat hij een grapje maakte. Maar hij was serieus, over dat eigen doelpunt dan."

Hornkamp stoorde zich verder aan de manier van fluiten van Nijhuis. "Je weet gewoon niet wat je aan Bas hebt", aldus de spits. "Emil (Hansson, red.) werd onderuit gehaald rond de zestien, maar Bas floot niet. Bij eenzelfde moment voor Vitesse floot hij wel. Dat begrijp ik dan niet."

Naast zijn goals speelde Hornkamp een hoofdrol bij de rode kaart van Nicolas Isimat-Mirin. De captain van Vitesse kreeg twee keer geel in een tijdsbestek van vijf minuten. Bij de tweede gele kaart trok hij Hornkamp naar de grond.

"Ik dacht al: als hij aan me trekt, dan val ik. En dat deed hij. Ik heb het niet teruggezien, maar ik hoorde dat ik een vrije doortocht had gehad als ik niet onderuit was getrokken."

"Gelukkig voor ons kreeg hij zijn tweede gele kaart. Ik denk wel dat dat moment het verschil heeft gemaakt. Ik let er altijd wel op. Als mijn tegenstander al geel heeft, moet je gewoon slim zijn."

