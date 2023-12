Hiddink: ‘Je bent een simpel backie en verdient 150.000. Vind je het niet mooi?’

Guus Hiddink praat in de podcast Met Open Vizier van Alex Pastoor onder meer over de rol van geld in de voetbalwereld. De trainer in ruste was ooit trainer van Fenerbahçe en maakte toen van dichtbij mee hoe belangrijk een riant salaris is voor sommige jonge spelers.

"Na PSV ging ik naar Fenerbahçe (in 1990, red.) In dat soort landen is het voor jonge spelers niet alleen zaak om prof te worden omdat ze het leuk vinden, maar ook om te overleven", duidt Hiddink het verschil tussen Nederland en Turkije in de podcast van de trainer van Almere City FC.

"Ik werkte met een jongetje, een heel simpel rechtsbackje bij Fenerbahçe, die op een gegeven moment naar mij toekwam", graaft Hiddink in zijn geheugen. "Hij vroeg of ik niet even naar de voorzitter kon, omdat hij opslag moest hebben."

"Ik kon alle contracten zien en zag dat hij 150.000 Duitse Marken netto verdiende, in de jaren negentig. Ik zei: ‘Hallo, je bent een simpel backie en verdient 150.000. Vind je het niet mooi?'", weet Hiddink nog goed hoe verbaasd hij was door het verzoek van de speler.

"Een brood kostte daar bij wijze van spreken een kwartje. Toen zei hij dat ik niet doorhad dat hij in een dorpje buiten Istanbul veertig mensen moest voeden. Dus het is ook een overlevingsdrang", aldus de coach, die tussen 1990 en 1991 bij Fenerbahçe werkte.

Maduro

Hedwiges Maduro, ook aanwezig in de podcast, weet net als Hiddink dat geld heel belangrijk is in de voetballerij. "Als je tegenwoordig kijkt hoeveel een speler kan verdienen, dan is dat verschrikkelijk veel. Soms ben je bijna gek als je een bepaalde stap niet maakt, die misschien minder is voor je ontwikkeling."

"In elk ander beroep zullen heel veel mensen van baan wisselen als ze het tienvoudige kunnen verdienen als ze werkgever kunnen wisselen, maar wel hetzelfde werk blijven doen”, aldus de assistent-trainer van Ajax.

