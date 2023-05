Kraay krijgt bekentenis los bij Koeman: ‘Jij vindt dat helemaal niet leuk, hè?’

Ronald Koeman heeft zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie een bekentenis gedaan over hoe hij het trainersvak beleeft. De bondscoach van het Nederlands elftal haalt steeds minder voldoening uit het standaard uitvoeren van oefenvormen en focust zich liever op 'randzaken' als het managen en analyseren van tegenstanders. Niet voor niets dat Koeman vorig jaar oktober bekendmaakte Sipke Hulshoff aan zijn staf toe te voegen.

"Klopt het dat jij eigenlijk helemaal geen trainer bent, omdat jij training geven helemaal niet leuk vindt?", steekt Hans Kraay junior van wal in het voetbalpraatprogramma. "Dat is iets van de laatste periode en met name gekomen door mijn tijd in Engeland", aldus Koeman. "Dat begon al een beetje bij Feyenoord met Van Gastel en Giovanni van Bronckhorst. Ik vind de wedstrijden en het voorbereiden naar een wedstrijd toe heel leuk. Tegenwoordig manage je een groep van meer dan vijftig mensen. Dat vind ik leuk. Maar het puur dagelijks trainen vind ik minder."

"Maar hoe komt het dat je training geven niet leuk vindt?", vraagt Kraay nogmaals verbaasd. "Ik vind training geven wel leuk, maar ik vind het leuker om een tegenstander te analyseren en naar een wedstrijd toe te werken. Iedere dag training geven, zo'n trainer ben ik nooit geweest. Ik ben een oud-speler die dankzij Guus Hiddink binnen een jaar de trainerscursus kon doen. Ik heb heel snel de mogelijkheden gehad om trainer te worden. Assistent van Hiddink bij het WK in 1998, assistent van Van Gaal bij Barcelona. Je gaat onderkennen waar je kracht ligt."

Koeman plukte mede om die reden Hulshoff weg bij Feyenoord. "Ik zocht naar een veldtrainer, ondanks dat je niet veel traint bij het Nederlands elftal. Ik schroom niet om nieuwe gezicht aan de staf toe te voegen. Ik vind dat je ook moet kijken naar andere karakters en een andere opleiding. Dan probeer ik te zoeken naar iemand die iets aanvult. In mijn eerste periode kwam ik uit bij Dwight Lodeweges en nu bij Sipke Hulshoff. De situatie van Sipke lag alleen iets ingewikkelder, omdat hij bij Feyenoord onder contract staat."

Hans Kraay verbaasde zich over het feit dat Feyenoord zijn assistent zomaar liet gaan. "Sipke ziet het als een ervaring om op een nog hoger niveau met internationals te werken", zegt Koeman. "Ik denk dat het goed is voor Sipke en voor Feyenoord. Het had ook te maken met de voetbalfilosofie en de manier van spelen van Feyenoord. Het is duidelijk dat je bij Feyenoord een duidelijke lijn ziet in de speelstijl. Daar heb ik wel naar gekeken. Sipke heeft een duidelijke presentatie gegeven aan Erwin (Koeman, red.) en mij, dat was heel interessant."