'Het zit gigantisch fout bij Ajax: 's middags waren de spelers de stad in'

Maandag, 1 mei 2023 om 17:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:43

Dat de spelers van Ajax zoveel moeite hadden om de 120 speelminuten in de verloren finale van de TOTO KVNB Beker tegen PSV (1-1, 2-3 n.s.) te voltooien, komt de Amsterdammers op kritiek te staan in Kick-off. Mike Verweij haalt in de podcast van De Telegraaf uit naar de performance-afdeling van Ajax, die erop aangestuurd zou hebben dat de spelers al wekenlang minder trainingsarbeid verrichten.

Ajax sleepte zich zondag in De Kuip naar de eindstreep. In de verlenging van de finale vielen de Ajacieden bij bosjes neer met kramp. Davy Klaassen en Steven Bergwijn, twee beoogde penaltynemers, moesten zich vlak voor het eindsignaal zelfs laten wisselen. Ajax ging door dramatisch ingeschoten strafschoppen van Brian Brobbey (over), Jurriën Timber (over via de lat) en Edson Álvarez (door het midden) ten onder in de penaltyserie.

Opvallend was dat Brobbey de wedstrijd uit wist te spelen, terwijl de spits van Ajax wekenlang onder vuur lag vanwege zijn vermeende gebrekkige trainingsarbeid. Het was de vierde keer dit seizoen dat Brobbey een duel van begin tot eind speelde. "Het gaat altijd over data, data, data", zegt Valentijn Driessen. "Over deze man wordt elke keer gezegd dat hij niet eens negentig minuten kan spelen en die staat vervolgens 120 minuten op het veld. En hij was ook in de 119de minuut nog dreigend."

Verweij heeft een verklaring voor de ogenschijnlijk gebrekkige fitheid bij de Ajacieden in de bekerfinale. "Ik wil benadrukken dat ik geen tegenstander ben van data, maar dat data ondersteunend moet zijn en niet leidend", aldus de journalist. "Wat er gigantisch fout is bij Ajax is dat het daar wél leidend is. Het gaat om de afdeling performance, die daar op handen wordt gedragen. Die heeft bepaald dat ze al wekenlang twee dagen in de week vrij zijn. 's Middags liepen al die Ajacieden gewoon in de stad, want: er kan wel eens een spelertje 'in het rood' komen. Het gevolg is dat ze tijdens een bekerfinale al na zestig minuten niet meer kunnen lopen en achter elkaar met kramp op het veld liggen."

Sven Mislintat, die deze maand begint aan zijn klus als technisch directeur van Ajax, krijgt meteen een advies mee van Verweij. "Als Mislintat dan toch een enorme bezem door de selectie gaat halen, moet hij dat misschien ook doen bij de afdeling performance."