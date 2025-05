Het ongelofelijke sprookje van de dorpsclub die op een haar na Bundesliga-historie schreef

Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van SV Elversberg, de bescheiden club uit een klein Duits dorpje die tot ieders verbazing op de drempel van de Bundesliga stond — maar het ultieme sprookje nét niet voltooide.

Door Bart Slabbekoorn

Elversberg komt uit het provinciale Spiesen-Elversberg, een plaats met nog geen 13.000 inwoners. De club werd in 1907 opgericht als FC Germania Elversberg, maar verdween tijdelijk van de kaart door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Pas in 1918 werd de draad weer opgepakt.

Zoals veel kleinere, regionale clubs onderging Elversberg in de loop der jaren meerdere gedaantewisselingen, mede door lokale fusies. Uiteindelijk kreeg de club in 1952 zijn huidige naam. De thuisbasis is de Ursapharm-Arena, beter bekend als het Waldstadion an der Kaiserlinde — een stadion dat met een capaciteit van 10.000 toeschouwers bijna het hele dorp kan herbergen.





Investeerder

Voetbal in Saarland — de Duitse deelstaat waar Elversberg is gevestigd — staat niet bekend om zijn hoge niveau. Net als veel andere clubs uit de regio bivakkeerde Elversberg jarenlang in de lagere amateurreeksen.

Met de komst van voormalig profvoetballer Frank Holzer als investeerder in 1990 moest daar verandering in komen. Holzer is directeur van een lokaal farmaceutisch bedrijf dat vooral bekendstaat om zijn oogdruppels — en is inmiddels de belangrijkste geldschieter van de club. Tijdens persconferenties staan de flesjes oogdruppels keurig uitgestald naast de frisdranken en snacks van de traditionele sponsors.





2013

Toch zou het nog jaren duren voordat Elversberg zich echt mocht meten met de grote jongens. De doorbraak kwam uiteindelijk in 2013, toen de club promotie afdwong naar de 3. Liga – het derde profniveau van Duitsland.

Hun eerste verblijf op dat niveau was echter van korte duur: na één seizoen volgde directe degradatie. Maar die ervaring werkte als brandstof. De club trok waardevolle lessen uit de terugval en richtte de blik vastberaden op een sterkere terugkeer.

Die terugkeer liet lang op zich wachten. In het seizoen 2015/16 werd Elversberg tweede in de Regionalliga Südwest, maar ging het in de promotieplay-offs onderuit tegen FSV Zwickau. Een jaar later herhaalde het scenario zich: ditmaal was SpVgg Unterhaching de boosdoener. Pas in het seizoen 2021/22 brak eindelijk de ban. Onder leiding van succestrainer Horst Steffen werd Elversberg kampioen en keerde het terug naar de 3. Liga.



Droomseizoen

Het seizoen 2022/23 werd een droomcampagne. SV Elversberg heerste in de 3. Liga met aanvallend voetbal en dwong voor het eerst in de clubgeschiedenis promotie af naar de 2. Bundesliga. Een prestatie van formaat. Nog nooit had de club op zo’n hoog niveau gespeeld.

De fans vierden feest: hun team nam het nu op tegen gevestigde namen uit het Duitse profvoetbal. De 2. Bundesliga bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, maar Elversberg omarmde die vol vertrouwen. Het succes bewees dat zelfs kleinere clubs, met de juiste strategie, ver kunnen komen.





2. Bundesliga

Elversbergs debuutjaar in de 2. Bundesliga eindigde in een knappe elfde plaats, elf punten boven de degradatiestreep. Dit seizoen kwam de dorpsclub uit Spiesen-Elversberg met een knal uit de startblokken. Na zestien speelrondes stonden ze zelfs bovenaan de ranglijst. Langzaam begonnen de dorpsbewoners te dromen van promotie naar de Bundesliga.

Een reeks van drie nederlagen rond de winterstop leek roet in het eten te gooien, maar de ploeg vocht zich terug in de strijd om promotie. Met slechts één nederlaag in de laatste veertien duels richting de slotdag, bleef Elversberg hoop houden. Een sensationele uitzege bij Schalke bezorgde de club een plek in de play-offs tegen Heidenheim – en daarmee nog maar twee duels verwijderd van de Bundesliga.





El Dorfico

De opmars van Elversberg doet denken aan die van TSG Hoffenheim en Leipzig, die dankzij investeerders de top van het Duitse voetbal bereikten. Maar daarmee houdt de vergelijking ook op. Ondanks de financiële slagkracht van het bedrijf van Holzer, behoort het budget van Elversberg tot de kleinste in de 2. Bundesliga. De duurste aankoop in de clubgeschiedenis kostte slechts 400.000 euro.

Het duel tussen Elversberg en Heidenheim werd in Duitse media gekscherend ‘El Dorfico’ genoemd, een knipoog naar de kleine dorpen waar beide clubs vandaan komen. Heidenheim telt nog geen 50.000 inwoners, terwijl Spiesen-Elversberg, de gemeente van Elversberg, slechts 13.000 inwoners heeft.

Elversberg zou bij promotie de kleinste Bundesliga-club ooit worden en daarmee het record overnemen van Unterhaching. Die club komt uit een gemeente met 26.000 inwoners en speelde voor het laatst in 2001 in de Bundesliga.



De meeste dromen zijn bedrog

Soms zijn dromen te mooi om waar te zijn. Zo moet het voor de fans van Elversberg ook gevoeld hebben. Na een knap 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd, speelde de club vol vertrouwen thuis de return.

In de wedstrijd waren beide ploegen lange tijd aan elkaar gewaagd. Hoewel Elversberg het meeste balbezit had, was Heidenheim aanvallend gevaarlijker. Dat resulteerde al vroeg in de openingstreffer van de bezoekers, waarna Robin Fellhauer namens Elversberg vlak voor rust de gelijkmaker binnenkopte.

Lang leek het duel af te stevenen op verlenging, maar in de laatste minuut van de blessuretijd moest Elversberg de fatale 1-2 incasseren. De spelers waren ontroostbaar, maar konden tijdens de ereronde rekenen op massale steun van het thuispubliek.

Hoewel Elversberg net niet promoveerde, zette de club zich nadrukkelijk op de kaart met een knap seizoen. Met een klein budget en een hechte gemeenschap laat de club zien dat doorgroeien naar de top niet onmogelijk is. De komende jaren zal blijken of Elversberg dit niveau kan vasthouden en uiteindelijk alsnog de Bundesliga weet te bereiken.