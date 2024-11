‘Het kan niet anders of Francesco Farioli kijkt mee en ziet in hem een grote en betaalbare versterking voor Ajax’

Henk Spaan geeft Youri Regeer een 8,5 voor zijn optreden tegen OGC Nice (2-2). De journalist is in zijn vaste rubriek Spaan geeft Punten namens Het Parool andermaal lovend over de middenvelder van FC Twente.

Regeer speelde donderdagavond op 10 tegen Nice en Spaan heeft genoten van de 21-jarige Haarlemmer. De columnist is minder te spreken over Joseph Oosting, de trainer van Twente. “Het was dat de coach van Twente zich uit de naad begon te wisselen met als gevolg dat Twente achter Nice aan begon te hollen.”

“Twente voetbalde als een volwassen kandidaat voor een kwartfinale in Europa en toen haalde Oosting opeens Besselink eruit en Salah-Eddine, twee uitblinkers in de eerste helft”, aldus de kritische Spaan.

Spaan stelt daarnaast nog een vraag. “Waarom moest Regeer, die in het veld bleef, zijn aanvoerdersband aan Van Wolfswinkel geven? Wat een flauwe, kleedkamerhiërarchische, concentratievernietigende hypercoaching.”

Spaan is lyrisch over Regeer, die al vaker complimenten kreeg van de journalist, die een duidelijke voorkeur heeft voor Ajax. “Regeer was de beste voetballer op het veld, technisch en tactisch, had hem in zijn waarde gelaten. Hij had een geweldige assist, Lammers beroofde hem van een tweede en maar liefst vijf keypasses, ballen die een directe doelpoging tot gevolg hebben.”

De columnist denkt dat Regeer niet lang meer in Enschede speelt. “Regeer wordt met de week beter, nu weer als nummer 10. Het kan niet anders of Farioli kijkt mee en ziet een grote en betaalbare versterking voor zijn selectie.”

Ajax verkocht Regeer in de zomer van 2023 voor 900.000 euro aan Twente. De Amsterdamse club wilde de jeugdinternational nog niet volledig uit handen geven, waardoor een terugkoopoptie van 5 miljoen euro werd bedongen.

Regeer stond in de jeugdopleiding van Ajax te boek als een groot talent, maar speelde uiteindelijk slechts acht wedstrijden in de hoofdmacht. In het bekerduel met Excelsior Maassluis (9-0 winst) maakte hij een doelpunt.