Het Algemeen Dagblad deelt slecht nieuws voor Feyenoord over Calvin Stengs

Calvin Stengs levert de medische staf van Feyenoord extra puzzelwerk op, zo meldt journalist Mikos Gouka vrijdag namens het Algemeen Dagblad. De 25-jarige middenvelder annex buitenspeler heeft te maken gekregen met een terugslag in zijn herstel.

Feyenoord moest Stengs al missen in de afgelopen tien wedstrijden. De middenvelder kampt met een knieblessure, waarvoor hij onder het mes ging. Uit de informatie van Gouka blijkt dat Stengs een terugslag heeft gehad.

“Priske zei al eerder dat wachten met een rentree van de speler, die een terugslag kreeg in zijn herstel, tot na de volgende interlandbreak ook een serieuze optie is. Waar er eerder over de periode direct na Ajax-thuis werd gesproken”, aldus Gouka.

Gouka weet ook dat rechtsback Givairo Read een twijfelgeval is voor het thuisduel van Feyenoord met AZ. Gelukkig voor de Rotterdammers is Bart Nieuwkoop weer fit en klaar om te spelen. Ook Jordan Lotomba zal op korte termijn terugkeren in de wedstrijdselectie van Feyenoord, maar nog niet tegen de Alkmaarders.

Tegen AZ kan trainer Brian Priske daarnaast nog geen beroep doen op Quilindschy Hartman (kruisbandblessure), Gjivai Zechiël (enkelblessure), Santiago Gimenez (heupblessure) en Ayase Ueda (spierblessure).

Feyenoord en AZ trappen zaterdagavond om 21.00 uur af in De Kuip. De Rotterdammers willen zich dolgraag herpakken na de 0-2 thuisnederlaag tegen Ajax afgelopen woensdag.

Tegenstander AZ moet het in Rotterdam-Zuid doen zonder Lequincio Zeefuik en Ruben van Bommel. Sem Westerveld, Wouter Goes, Bruno Martins Indi en Lewis Schouten zijn twijfelgevallen.