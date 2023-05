Heracles voert druk op in titelstrijd; allesbepalende goal van Telstar telt niet

Heracles Almelo heeft zijn kans op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie in leven gehouden. De ploeg van John Lammers kwam vrijdag door een 1-3 zege bij FC Dordrecht in punten gelijk met koploper PEC Zwolle, dat een duel tegoed heeft. Heracles heeft nu wel een iets beter doelsaldo dan PEC (+57 om +56). Telstar vocht tegen Willem II voor zijn laatste kans op play-offs en zag in de slotminuten een heerlijk doelpunt van David Min afgekeurd worden. Het 0-0 gelijkspel was extra pijnlijk doordat concurrent VVV-Venlo óók punten verloor (1-1 tegen Helmond Sport).

FC Dordrecht - Heracles Almelo 1-3

Nadat Samuele Longo de bal in de tiende minuut in kansrijke positie voorlangs had geschoten, kwam Heracles Almelo halverwege de eerste helft op voorsprong. Een corner werd opnieuw ingebracht, waarna Samuel Armenteros de 0-1 binnen kon koppen. Zeven minuten later stond het alweer 1-1: Malhory Noc werd diepgestuurd, zijn schot ging door de benen van doelman Michael Brouwer en Longo kon binnentikken. In de 56ste minuut redde Brouwer van dichtbij op een inzet van Longo. Daarna trok Heracles het duel naar zich toe: na de tweede gele kaart voor Jari Schuurman bepaalden Sem Scheperman (slimme goal na goede actie Emil Hansson) en Lasse Wehmeyer (vallende kopbal na lobje Hansson) de eindstand: 1-3. Daardoor komt Heracles in punten gelijk met koploper PEC Zwolle.

Telstar - Willem II 0-0

Nummer negen Telstar had drie punten nodig tegen Willem II, de koploper in de vierde periode, om kans te behouden op deelname aan de play-offs. In de eerste helft had de thuisploeg pech dat een inzet via het achterwerk van Willem II-keeper Kostas Lamprou naast het doel verdween. Willem II had na rust een voorsprong kunnen nemen via een aanval opgezet door twee invallers. Jeremy Bokila bereikte Michael de Leeuw, die zijn intikker gepakt zag worden door Ronald Koeman junior.

Telstar had in de eindfase kunnen winnen, maar het zat de ploeg van Mike Snoei absoluut niet mee. Eerst werd een hakbal van David Min weggehaald van de doellijn. Min pegelde in blessuretijd bij een nieuw moment via de onderkant van de lat alsnog raak, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat Glynor Plet een duwfout zou hebben begaan bij een kopduel in aanloop daarnaartoe. Telstar-coach Snoei was woedend en werd vanwege zijn felle protest met rood weggestuurd door Alex Bos.

De Graafschap - MVV Maastricht 2-1

Het duel in de Keuken Kampioen Divisie begon tien minuten later dan gepland, omdat de spelersbus van MVV onderweg naar Doetinchem vertraging had opgelopen. De Graafschap vecht voor zijn allerlaatste kans op deelname aan de play-offs en kwam in de 29ste minuut op voorsprong via Devin Haen, die een vrije trap van Alexander Büttner wist te verlengen met het hoofd. Twee minuten later tekende Ruben van Bommel voor de gelijkmaker. De linksbuiten, die in grootse vorm steekt, wist een lastige bal knap te controleren in het zestienmetergebied en vuurde vervolgens laag in de onderhoek: 1-1. De juichende MVV-fans gooiden bekers op het veld, waarna het duel tijdelijk gestaakt werd.

Na een kwartier kon de wedstrijd hervat worden. Vlak voor rust dacht Van Bommel alert binnen te glijden uit een voorzet van de zijkant, maar de aanvaller van MVV stond buitenspel. Hidde Jurjus leek te blunderen met een uittrap op een eigen verdediger, maar de keeper van De Graafschap kon een tegendoelpunt met een reflex nog net voorkomen. De thuisploeg haalde de winst in de laatste minuut binnen via Pim Lukassen, die de bal in het drukke strafschopgebied wist op te pikken en binnenschoot. Daarmee blijft De Graafschap op papier in de race voor play-offs, al is de achterstand op nummer acht VVV vijf punten met nog slechts twee duels te gaan.

Helmond Sport - VVV-Venlo 1-1

In de eerste helft waren beide ploegen dicht bij de openingstreffer: Kees de Boer schoot van afstand net naast en een schotje van Martijn Kaars werd gered door doelman Ennio van der Gouw. Tien minuten nadat Mike Havekotte in het tweede bedrijf knap redding bracht op een inzet van dichtbij van Soulyman Allouch, kwam VVV alsnog op voorsprong. Flor Van den Eynden verloor de bal op de eigen helft, Levi Smans legde de bal breed en Sven Braken kon scoren: 0-1. Een kwartier voor tijd kopte invaller Jafar Arias de 1-1 binnen. Dat was ook de eindstand, waardoor VVV dure punten liet liggen in de strijd om nacompetitie.

Roda JC - FC Eindhoven 1-2

Grote kansen dienden zich eigenlijk pas in de tweede helft aan. Vlak na rust via Sami Ouaissa bijvoorbeeld, die de bal vrij voor doelman Nigel Bertrams uit de lucht naast schoot. Drie minuten later was het aan de andere kant van het veld wél raak: Dyon Dorenbosch kon scoren uit een lage voorzet van Charles-Andreas Brym. Via Dylan Vente, die op aangeven van Arjen van der Heide binnen kon koppen, stond het enkele minuten later alweer 1-1. Vlak voor tijd trok Eindhoven de zege toch nog over de streep, toen Nils Röseler hands maakte en Mawouna Amevor de toegekende penalty benutte.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 35 25 4 6 55 79 2 Heracles Almelo 36 25 4 7 56 79 3 Almere City FC 35 20 6 9 18 66 4 Willem II 36 18 10 8 25 64 5 FC Eindhoven 36 16 9 11 5 57 6 NAC Breda 35 17 5 13 2 56 7 MVV Maastricht 36 17 5 14 0 56 8 VVV-Venlo 36 15 9 12 4 54 9 Telstar 36 13 11 12 -13 50 10 De Graafschap 36 14 7 15 8 49 11 Jong AZ 35 13 8 14 3 47 12 ADO Den Haag 35 12 11 12 -6 47 13 Jong Ajax 35 11 10 14 -2 43 14 Roda JC Kerkrade 36 12 6 18 -8 42 15 Jong PSV 35 11 8 16 -5 41 16 Helmond Sport 36 10 10 16 -18 40 17 FC Den Bosch 35 10 3 22 -36 33 18 FC Dordrecht 36 9 6 21 -27 33 19 TOP Oss 35 9 5 21 -32 32 20 Jong FC Utrecht 35 7 5 23 -29 26