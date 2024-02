Heracles haalt met man van 113 Feyenoord-duels enorme brok aan ervaring

Kelvin Leerdam vervolgt zijn carrière bij Heracles Almelo. De nummer vijftien van de Eredivisie maakt bekend de 33-jarige verdediger tot medio 2025 te hebben gecontracteerd. Leerdam was transfervrij na zijn vertrek bij LA Galaxy, waar hij afgelopen zomer uit zijn contract liep. De Surinaams international keert zo na zesenhalf jaar terug in de Eredivisie.

Leerdam voegt met 186 Eredivisie-wedstrijden voor zowel Feyenoord als Vitesse een schat aan ervaring toe bij de Almeloërs. De verdediger geldt als vierde winteraanwinst, naast Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Jordy Bruijn (Safa) en Fredrik Oppegård (PSV, gehuurd).

Leerdam toont zich op de clubwebsite van Heracles zeer verheugd met de overtap. "Ik heb veel gsprekken gevoerd met de club en ze bleven het contact onderhouden. Heracles Almelo heeft een goede ploeg en ik hoop dat ik ervaring kan toevoegen aan de selectie", aldus het jeugdproduct van Feyenoord.

Leerdam speelde zijn laatste Eredivisie-wedstrijd namens Vitesse in het seizoen 2016/17. In dat seizoen won hij ook zijn enige Nederlandse prijs tot dusver, de KNVB Beker.

Na het winnen daarvan besloot Leerdam de Amerikaanse grens over te steken. In de Verenigde Staten speelde hij achtereenvolgens voor Seattle Sounders, Inter Miami en LA Galaxy.

Met 173 duels én een MLS Cup op zak keert de Surinamer dus terug in Nederland. Daarmee is ook Nico-Jan Hoogma, technisch directeur van Heracles, maar al te blij.

Hoogma: "Kelvin is een zeer ervaren verdediger die onze selectie van extra impuls voorziet. Hij is multifunctioneel en zijn veelzijdigheid geeft ons meer mogelijkheden. Met zijn Feyenoord-achtergrond en zijn verleden bij clubs in de Verenigde Staten brengt hij ook de nodige bagage met zich mee."

Mogelijk debuteert Leerdam komende zaterdag al, wanneer Heracles het thuis opneemt tegen Vitesse. In de strijd tegen degradatie betekent dat een cruciaal duel voor de ploeg van Erwin van de Looi. Sinds de entree van Van de Looi wist Heracles vier punten te verzamelen uit evenveel duels.

