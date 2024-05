Heracles Almelo stelt handhaving zelf veilig met saai gelijkspel tegen Fortuna

Heracles Almelo heeft zich definitief gehandhaafd in de Eredivisie. De ploeg van Erwin van de Looi kon alleen in een uiterst onwaarschijnlijk scenario nog onder de streep terechtkomen. Heracles had in dat geval in ieder geval moeten verliezen, maar dat gebeurde al niet tegen Fortuna Sittard: 0-0. Heracles eindigt als veertiende, Fortuna is de nummer tien van de Eredivisie.

Aanvoerder Justin Hoogma ontbrak bij Heracles. De centrumverdediger heeft een scheurtje in de meniscus van zijn linkerknie opgelopen en kon zijn ploeg dan ook niet van dienst zijn. De plek van Hoogma werd ingenomen door Jannes Wieckhoff. Bij Fortuna kreeg doelman Tom Hendriks, die debuteerde, de voorkeur boven Luuk Koopmans. Alen Halilovic was er andermaal niet bij. Kristoffer Peterson was zijn vervanger.

Heracles was vooraf nog niet honderd procent zeker van lijfsbehoud. Er was echter wel een bizar scenario nodig om Heracles aan het einde van de rit alsnog op plek zestien terecht te laten komen. Heracles zou zelf moeten verliezen van Fortuna, terwijl concurrenten RKC Waalwijk en Excelsior hun uitwedstrijden bij respectievelijk PSV en Feyenoord dan ook nog eens moesten winnen.

Veel gebeurde er niet in de eerste helft op Erve Asito. Heracles liet de bal aan Fortuna, dat daar weinig tot niets mee kon doen. Een hoekschop, waar niets uitgehaald werd, was het maximale voor de bezoekers uit Limburg. Mario Engels kon aan de andere kant net niet bij een voorzet, waarmee een potentiële goede kans verloren ging.

Het eerste schot tussen de palen kwam van Peterson, al had Michael Brouwer daar geen moeite mee. De Zweedse aanvaller kwam een minuut later opnieuw in scoringspositie, ditmaal vloog zijn kopbal over. Beide ploegen verschenen nog voor rust gevaarlijk voor de doelen van hun tegenstander.

Allereerst redde Hendriks knap op een schot van Thomas Bruns, terwijl Iñigo Córdoba er niet in slaagde zijn kopbal tussen de palen te krijgen. Na een vlotte aanval belandde de bal aan de linkerkant bij Fredrik Oppegård. De Noor schoot met links richting de korte hoek, waar Hendriks nog net een handje achter kon zetten. Fortuna kwam ook niet tot scoren, doordat de kopbal van Iñigo Córdoba niet tussen de palen belandde.

In de bijzonder weinig enerverende tweede helft gebeurde er lange tijd niets noemenswaardigs. Een kwartier voor tijd kreeg Heracles een uitgelezen kans om alsnog op voorsprong te komen. Engels kapte zijn man goed uit en zag zijn schot richting de verre hoek knap gepakt worden door Hendriks.

