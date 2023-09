Henk Veerman bezorgt ADO met behendig stiftje overwinning op FC Groningen

Vrijdag, 15 september 2023 om 21:59 • Bart DHanis • Laatste update: 22:37

ADO Den Haag heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Darije Kalezic won met 0-1 op bezoek bij FC Groningen. Henk Veerman maakte met een behendig stiftje het enige doelpunt van de wedstrijd. Roda JC boekte in het eigen Parkstad Limburg Stadion een eenvoudige 3-0 zege op Telstar en blijft met 15 punten uit 6 duels koploper van de competitie.

FC Groningen - ADO Den Haag 0-1

Na een sterk begin van FC Groningen kwam ADO Den Haag verrassend op voorsprong. Jort van de Sande gaf een Messiaans balletje op Veerman, die de bal knap over de doelman stiftte: 0-1. Na de goal van Veerman liet ADO Groningen het balbezit, maar tot echt grote kansen kwam de thuisploeg niet meer in de eerste helft. In het tweede bedrijf kwam de eerste grote kans pas in de 72e minuut. De bezoekers uit Den Haag werden via een corner levensgevaarlijk. Een kopbal van Matteo Waem werd ternauwernood door Michael Verrips onder de lat weggetikt. In de slotfase kreeg Groningen nog een aantal kansen: Kevin van Veen raakte zelfs de paal. Tot scoren kwam de ploeg van Dick Lukkien echter niet.

Henk Veerman maakt zijn eerste in het shirt van ADO Den Haag ??#groado — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2023

Jong PSV - De Graafschap 1-3

Al in de eerste vijf minuten was Jong PSV dicht bij het openingsdoelpunt. Jason van Duiven ging alleen op de doelman af, die in eerste instantie wist te keren. De bal viel voor de voeten van Mohamed Nassoh, die de bal met de buitenkant het lege doel in probeerde draaien. Hij faalde echter hopeloos en schoot naast. Na 18 minuten spelen kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Tai Abed knalde een harde lage voorzet in één keer in de onderhoek: 1-0. Tien minuten later trok Philip Brittijn de stand alweer gelijk. De middenvelder ontving de bal van Basar Onal en punterde raak: 1-1.

Na rust kwam De Graafschap al snel op voorsprong. David Bosilj knalde de bal via de onderkant van de lat in het doel, al valt er nog te betwisten of de bal de lijn volledig had gepasseerd. De grensrechter dacht in ieder geval van wel: 1-2. In de slotfase gaf Niek Schiks de bezoekers uit Doetinchem ook nog de 1-3 cadeau. De doelman van Jong PSV leverde de bal zo in bij Ezra van er Heiden, die koelbloedig afrondde en de eindstand bepaalde op 1-3.

Roda JC - Telstar 3-0

Al na acht minuten spelen kwam Roda JC op voorsprong. Walid Ould-Chikh rondde een prima uitgespeelde counter koelbloedig af en maakte zo alweer zijn vierde doelpunt van het seizoen. Naast het openingsdoelpunt gebeurde er bijzonder weinig in het eerste bedrijf. Na rust wisten beide ploegen ook niet echt tot grote kansen te komen, tot Roda in de 66e minuut een cadeautje van Telstar uitpakte. Mitch Apau liet zich aftroeven door Enrique Peña Zauner, die zo alleen op de doelman afging. Hij legde breed en liet Maximilian Schmid afronden: 2-0. Arjen van der Heide maakte er in de slotfase nog 3-0 van. Hij rondde een knappe steekpass van Rodney Kongolo koelbloedig af.

?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 6 5 0 1 12 15 2 VVV-Venlo 6 4 1 1 6 13 3 SC Cambuur 5 3 1 1 4 10 4 ADO Den Haag 5 3 1 1 2 10 5 Jong PSV 5 3 0 2 -2 9 6 FC Eindhoven 4 2 2 0 3 8 7 Willem II 5 2 2 1 0 8 8 MVV Maastricht 4 2 1 1 2 7 9 FC Groningen 5 2 1 2 3 7 10 De Graafschap 5 2 1 2 0 7 11 Jong AZ 5 2 1 2 -1 7 12 Jong FC Utrecht 5 2 1 2 -2 7 13 NAC Breda 6 2 1 3 -2 7 14 Helmond Sport 4 2 0 2 -2 6 15 FC Dordrecht 5 1 3 1 0 6 16 FC Emmen 5 1 3 1 -1 6 17 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 18 FC Den Bosch 5 1 0 4 -4 3 19 Jong Ajax 5 0 1 4 -7 1 20 Telstar 6 0 0 6 -9 0