Henk Spaan geniet van Nederlander bij Man United - Liverpool: ‘Basis Oranje for sure’

Henk Spaan is onder de indruk van het optreden van Ryan Gravenberch, zo maakt hij zondag duidelijk via X. De journalist geniet van de middenvelder van Liverpool, die een uitstekende wedstrijd speelt op bezoek bij Manchester United en aan de basis stond van de openingstreffer.

Halverwege geniet Liverpool al een 0-2 voorsprong op Old Trafford dankzij twee voltreffers van Luis Díaz. Bovendien werd er al een doelpunt van the Reds afgekeurd wegens buitenspel.

Voorafgaand aan de 0-1 werd een zeer zwakke pass van Casemiro onderschept door Gravenberch, die na een korte dribbel aefspelde op Mohamed Salah aan de rechterkant. De Egyptenaar had een puntgave voorzet in huis op Luis Díaz, die de bal in een vrijwel leeg doel kopte.

Ook bij de 0-2 liet Casemiro zich eenvoudigerwijs afgetroefd op eigen helft. Ditmaal nam Luis Díaz over en hij kreeg de bal na een combinatie met Salah terug op de rand van het zestienmetergebied. De buitenspeler schoot raak in de linkerbenedenhoek.

Spaan laat weten te genieten van het spel van Gravenberch, die in de openingsfase ook al aan de basis stond van het afgekeurde doelpunt van Trent Alexander-Arnold.

“Gravenberch aan de basis van de 0-1. Basisspeler Oranje for sure”, zo schrijft de columnist op X. Voor de komende interlandperiode zit Gravenberch in ieder geval bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Voor de openingstreffer van Liverpool was Spaan ook te spreken over De Ligt, die een basisplek kreeg in de defensie van Manchester United. “De Ligt geweldig, haha”, zo schreef de journalist.