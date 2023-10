Henk Spaan adviseert Ajax: ‘Hij is een potentiële topspeler, koop hem terug’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 09:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:02

Henk Spaan geeft hoog op over Sontje Hansen. De columnist ziet de 21-jarige aanvaller in de toekomst graag terugkeren bij Ajax. Hansen koos afgelopen zomer voor een transfer naar NEC en maakte donderdag in het shirt van Jong Oranje indruk op Spaan.

Jong Oranje boekte eerder deze week een klinkende 0-3 overwinning op de leeftijdsgenoten van Georgië. Volgens Spaan had bondscoach Michael Reiziger ‘zijn zaken voor elkaar’. “Onder Langeler en Van de Looi was het vaak behelpen met het niveau, hoewel de laatste zich wist te plaatsen voor een eindtoernooi', schrijft de columnist in Het Parool.

Spaan is lovend over Hansen die in het EK-kwalificatieduel goed was voor twee assists. De columnist schrijft dat de vleugelaanvaller de Georgiërs ‘het wit voor de ogen’ speelde. “In de eerste tien minuten zag ik al een stuk of vier mooie acties van Hansen, waaronder een soepele één-twee met Ruben Van Bommel”.

“Ik bleef hangen. Wanneer zag je jongens in een oranje shirt nu zo goed voetballen? Hoe komt het toch dat er zo veel voetballers zijn die opbloeien nadat ze Ajax hebben verlaten?”, vraagt Spaan zich af.

Spaan noemt Sven Botman, Youri Regeer, Danilho Doekhi, Azor Matusiwa, Sheraldo Becker en Naci Ünüvar als voorbeelden. Ook krijgt Ajax een tip van de columnist. “Sontje Hansen is een potentiële topspeler. Koop hem terug. En zorg voor begeleiding.”

Dirk Proper, ploeggenoot van Hansen bij NEC kan eveneens rekenen op complimenten. “Als Ajax Sontje Hansen terugkoopt, laat ze dan meteen Dirk Proper meenemen. Ook hij speelde een uitstekende wedstrijd tegen Georgië. Hij won elk duel dat hij aanging. Deze controleur is 1,67 meter lang. Volgens sommigen is dat niet lang genoeg. De Georgiërs denken er anders over”, aldus Spaan.

Hansen over Ajax-vertrek

Een daadwerkelijke terugkeer van Hansen bij Ajax lijkt er niet in te zitten. In gesprek met Voetbalzone gaf Hansen vorige maand aan spijt te hebben dat hij niet eerder vertrok uit Amsterdam. “Er stromen nog steeds jongens door naar het eerste, maar het duurt nu veel langer. Ik denk dat ik nog iets eerder weg had moeten gaan. Ik had moeten inzien dat er veel meer spelers werden gekocht de laatste jaren. Als speler van Jong Ajax is het heel lastig om iemand eruit te spelen die voor het eerste is gekocht. Je hebt misschien twee of drie concurrenten voor je op jouw positie.”