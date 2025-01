Henk Fräser spreekt hele duidelijke taal over toekomst van Mohamed Ihattaren

Henk Fräser verwacht eigenlijk niet dat Mohamed Ihattaren volgend seizoen nog bij RKC speelt. Mochten de Waalwijkers degraderen uit de Eredivisie, vertrekt het 22-jarige talent sowieso, vermoedt de trainer.

Ihattaren zorgde bij de 2-1 verliespartij tegen Ajax voor de aansluitingstreffer. Toch blijft zijn trainer kritisch. “Hij maakt een fantastische goal, maar bij de goal van Kenneth Taylor is het Jordan Henderson die de pass geeft”, doelt Fräser bij Goedemorgen Eredivisie op de kwalijke rol van zijn pupil bij de tweede Waalwijkse tegentreffer.

Uiteraard hoopt de oefenmeester dat Ihattaren ook volgend seizoen nog voor zijn elftal uitkomt. Of dat realistisch is valt nog te bezien, zo bekent Fräser eerlijk. “Dan moeten we wel in de Eredivisie spelen.”

“We zullen eerst moeten zorgen dat hij in de Eredivisie blijft”, stelt de 58-jarige coach. Zelfs dan heeft hij echter zijn twijfels over het aanblijven van de creatieve linkspoot.

“Ik moet heel eerlijk zeggen dat het zelfs dan logischer zou zijn als hij RKC verlaat. Dat betekent dat we met zijn allen, maar met name hij, het werk goed hebben gedaan.” Want over de kwaliteiten van de voetballer Ihattaren bestaan geen twijfels, vindt Fräser.

"Voetballend vind ik hem echt bizar. Bizar goed. Ik heb al met heel wat jongens mogen werken, maar hij is wel echt bijzonder aan de bal. Sommige dingen zijn zo geniaal, dat je zelfs vanaf de bank dat moment niet direct ziet. Dat geeft aan hoe speciaal hij is."

In de studio wordt dan de vergelijking met Memphis Depay getrokken. "Ik vind wel dat hij tot die categorie kan en zou moeten behoren", oordeelt Fräser. "Maar dat ligt wel aan hem."