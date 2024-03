Hendriks bij kennismakingsgesprek Ajax geschoffeerd: ‘Wat zijn dat voor eikels?’

Gedurende de anderhalf jaar waarin Maurits Hendriks de functie van Chief Sports Officer bij Ajax bekleedde, zijn er zeer grote twijfels ontstaan over de koers die hij wilde varen. Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie van het Algemeen Dagblad.

In het najaar van 2022 presteerde Hendriks zich als nieuwe Chief Sports Officer tijdens een kennismakingsgesprek met bestuurders van de vereniging Ajax. Hendriks kreeg hier naar verluidt niet bepaald een warm welkom. Zo zou er gezegd zijn dat hij helemaal geen verbinder is en vroeg men zich af wat hij als hockeyer bij Ajax kwam doen.

“Die nieuwe functie roept kritiek op bij zijn gesprekspartners. Ajax is een voetbalclub, toch geen algemene sportvereniging?”, schrijft het AD. “Hij werd echt geschoffeerd,” herinnert een aanwezige zich. “Ik snap wel dat hij dacht: wat zijn dat voor eikels?”

Hendriks had een reusachtig takenpakket, maar een zeer beperkt draagvlak. Hij is doordrongen van het afbreukrisico. Pas na enkele maanden van onderhandelingen ging hij akkoord.

Hendriks krijgt de zware taak om op Sportpark De Toekomst voor een ‘topsportklimaat à la NOC*NSF’ te zorgen, maar al snel ontstaan er twijfels of hij hier wel de geschikte man voor is.

Zo wekt onder meer de benoeming van Casimir Westerveld als hoofd ontwikkeling wrevel. “Hij is breed onderlegd als sociaal psycholoog, oud-jeugdspeler en -jeugdtrainer van Ajax, maar geen gelouterde oud-prof met het statuur van Co Adriaanse of Danny Blind, die eerder de jeugdopleiding leidden. Hendriks laat zwaarwegende voetbalinhoudelijke beslissingen nemen door een generalist in plaats van een voetbalman, is hier de kritiek.”

Door de komst van Marijn Beuker, die sinds 1 december 2023 als 'Director of Football' bij Ajax aan de slag is gegaan, werd Hendriks functie bij de Amsterdammers overbodig. In januari meldde Ajax dat het tot contract van de Chief Sports Officer vroegtijdig werd ontbonden. Vorige week vrijdag was zijn laatste werkdag.



