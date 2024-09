'Henderson had meer waarde gehad tegen Juventus dan Veerman en Schouten’

Kees Luijckx denkt dat Ajax-middenvelder Jordan Henderson dinsdagavond tijdens het verloren Champions League-duel van PSV met Juventus (3-1) meer van waarde was geweest dan Joey Veerman en Jerdy Schouten. De Eindhovenaren leden uiteindelijk een kansloze nederlaag in Turijn.

In Voetbalpraat op ESPN geeft Luijckx aan met wat voor type defensieve middenvelder hij graag samenspeelde in zijn tijd als profvoetballer. “Ik vond persoonlijk een nummer 6 met wie je heel goed kon samenwerken van achteruit, maar die ook de voorhoedespelers kon aansturen, ongelooflijk belangrijk.”

Presentator Vincent Schildkamp vraagt Luijckx vervolgens om Schouten, Jordy Clasie en Henderson tegenover elkaar af te zetten.

“Ik denk dat Henderson in een wedstrijd als donderdag (van PSV, red.) tegen Juventus misschien wel meer waarde had gehad dan Veerman en Schouten. Henderson is wel een speler die weet wat er nodig is op bepaalde momenten. Dat miste ik bij PSV”, antwoordt Luijckx.

“Ondanks dat ik Schouten echt fantastisch vind als het gaat om hoe hij situaties inschat en soms opendraait. Henderson loopt wel een keer door op spelers, pakt hen aan en laat voelen dat hij bij tegenstanders in hun rug zit.”

“Henderson leest dat ook gewoon veel beter door al zijn ervaring”, haakt de eveneens aanwezige Bram van Polen in. "Honderd procent. Die weet gewoon wat er nodig is in dat soort wedstrijden. Hij is een speler die het echt neerzet.”

Nasser El Khayati plaatst daarbij een kanttekening: “Schouten is niet echt het type dat een beuk uitdeelt, Veerman al helemaal niet. Henderson is totaal niet met hen te vergelijken, hij is meer van de controle. Als het moet, dan gaat hij er ook echt in.”

“Ik moet wel zeggen: tot nu toe ben ik nog geen fan van Henderson. In de coaching en met zijn ervaring zal hij ongetwijfeld belangrijk zijn, maar hoe serieus wordt hij genomen? Dat is ook de vraag”, besluit El Khayati.