Hélène Hendriks sprak met Ajacied: ‘Hij vindt het spannend, is zenuwachtig’

Zaterdag, 2 december 2023 om 08:34 • Laatste update: 09:01

Anton Gaaei heeft geen sterke indruk achtergelaten in het Europa League-duel met Olympique Marseille (4-3), zo concluderen ze bij Vandaag Inside. De verdediger van Ajax zag er een paar keer ongelukkig uit en moet dat bekopen met een flinke lading kritiek.

Onder meer bij de 3-2 van Pierre-Emerick Aubameyang had Gaaei in de ogen van veel mensen meer kunnen doen. De spits van Marseille scoorde fraai met een omhaal, maar dat kwam mede doordat de Deense rechtsback van Ajax hem de nodige ruimte liet.

"Dit is een prachtige goal", aldus René van der Gijp. "Vaak hebben dit soort gasten nog wat flarden. Het is niet meer de Aubameyang van Dortmund, dat kun je ook niet verwachten, maar er blijft altijd nog wel wat over waardoor je wel kan zien dat hij wat kan. Dat was met Götze ook zo."

Hélène Hendriks vond Gaaei 'niet heel gelukkig' spelen. Wilfred Genee vindt acht miljoen euro voor de back 'zonde geld'. "Hij heeft best wel aardige wedstrijden gespeeld, maar dit keer was het niet veel. Ik denk echt dat het onzekerheid is. Ik heb hem toevallig gesproken zondag en dan merk je dat hij zenuwachtig is. Hij vindt het spannend."

"Dan moet je hem niet laten spelen", concludeert Van der Gijp. "Dan moet je hem in dit soort wedstrijden (tegen Marseille, red.) niet laten spelen. Dan kan je hem beter een paar keer inbrengen tegen RKC en rustig kijken en opbouwen."

Het is niet de eerste keer dat Gaaei het mikpunt is van kritiek. In de verloren Klassieker tegen Feyenoord maakte hij eveneens een slechte beurt door de bal zo in te leveren bij Santiago Gimenez. Het leidde ertoe dat toenmalig trainer Maurice Steijn hem na een half uur naar de kant haalde.