Hekkensluiter Vitesse verliest na zoveelste hoofdblessure ook van Go Ahead

Vitesse verkeert in steeds diepere degradatiezorgen. Zondag werd in het eigen Gelredome wederom verloren. Go Ahead Eagles bleek met 0-2 te sterk voor de Arnhemmers. Zodoende is Vitesse nog altijd niet van de laatste plek af, terwijl een hoofdblessure van Marco van Ginkel - de vierde in drie wedstrijden (!) voor een speler van de Arnhemmers - een extra smet was op de voor Vitesse donkere middag.

Vitesse kende een relatief bewogen wintertransferperiode. Adrian Mazilu, Paxten Aaronson, Mexx Meerdink en Anis Hadj Moussa werden allen gehuurd. Van hen stond alleen Meerdink zondag in de basis. Bij Go Ahead ontbrak aanvoerder Bas Kuipers, terwijl Dean James zijn basisdebuut maakte.

Actie supporters #Vitesse voor duel met Go Ahead Eagles. De druk staat er op in Arnhem pic.twitter.com/uzT4Z24zPP — Lex Lammers (@LexLammers) February 4, 2024

Na een fraaie sfeeractie van Vitesse-fans voorafgaand aan de wedstrijd werd het duel afgetrapt. In een weinig enerverend eerste halfuur was de noodgedwongen wissel van Van Ginkel een vervelend hoogtepunt.

De aanvoerder moest de strijd na een nare botsing staken. Na Andy Visser, Melle Meulensteen en Mathijs Tielemans is Van Ginkel de vierde in drie wedstrijden tijd die met een hoofdblessure het veld moest verlaten.

Verder was er behoudens een kansje voor Bobby Adekanye en een kopkansje van Meerdink weinig te beleven in de 35e minuut. Toen sloegen de bezoekers plots toe. Na een diepe bal en gebrekkige communicatie achterin bij Vitesse kon Oliver Edvardsen de bal oppikken, Eloy Room omspelen en de bal in het net schuiven: 0-1.

In de tweede helft moest Vitesse dan de rug rechten. Het lukte de thuisploeg, aangemoedigd door de aanwezige fans, uiteindelijk niet. Kansjes voor Amine Boutrah (redding Jeffrey de Lange) en Ramon Hendriks (over) troffen geen doel. Aan de andere kant moest Room reddend optreden na pogingen van James en Thibo Baeten.

In de blessuretijd besliste Go Ahead de wedstrijd. Jakob Breum velde in minuut 95 het vonnis voor Vitesse: 0-2. Een smet op de middag was voor de Deventenaren de oliedomme rode kaart van Willum Willumsson, die door zijn charge de derby tegen PEC Zwolle mist.

Zo verliezen de Arnhemmers opnieuw en blijft het de rode lantaarn dragen. Het staat met twaalf punten op een gedeelde achttiende plek met FC Volendam, dat later op de dag in actie komt tegen FC Utrecht. RKC Waalwijk completeert met vijftien punten het onderste drietal.

