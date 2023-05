Heitinga krijgt goed nieuws in aanloop naar cruciaal duel met FC Twente

Vrijdag, 26 mei 2023 om 21:30 • Wessel Antes • Laatste update: 21:30

Steven Berghuis lijkt fit genoeg voor het cruciale duel van Ajax met FC Twente, zo vertelt hoofdtrainer John Heitinga in gesprek met Ajax TV. De Amsterdammers moeten winnen in de Grolsch Veste om nog kans te maken op Champions League-voetbal. Bij een nederlaag is ook de eerste deelname van Ajax aan de Conference League mogelijk. Plek drie, dat het elftal van Heitinga momenteel bezet, geeft recht op een plek in de kwalificatie van de Europa League.

Wanneer Ajax wint op bezoek bij Twente, maar ook PSV weet te winnen bij AZ, blijft Ajax op de derde plek staan. De Eindhovenaren hebben genoeg aan een gelijkspel om een plek in de kwalificatie van de Champions League vast te houden. Indien Ajax verliest van Twente, en AZ weet te winnen van PSV, gaan de Amsterdammers als nummer vier voor het eerst in de clubgeschiedenis de voorrondes van Conference League in. Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft halverwege het seizoen aangegeven in dat geval uit zijn functie te treden. Er staat dus veel op het spel in Enschede, zondagmiddag om 14.30 uur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax zal het in het oosten van het land in ieder geval moeten doen zonder Ahmetcan Kaplan, Kian Fitz-Jim en Francisco Conceição. Youri Regeer, die komend seizoen de overstap maakt naar Twente, is een twijfelgeval. “De kans is groot dat hij het niet gaat redden”, aldus Heitinga. “Ik ga ervan uit dat de rest er wel bij kan zijn. Steven Berghuis heeft nu een deel meegetraind. Het is even afwachten wat de reactie is, maar ik hoop erop dat hij aan kan sluiten.” Berghuis ontbrak de afgelopen drie wedstrijden bij de selectie van Ajax. Het lijkt er niet op dat hij direct in de basis begint.

Bij een nederlaag dreigt voor het eerst in zeventien jaar een eindklassering buiten de top drie voor Ajax. Toch is Heitinga positief gestemd. “We hebben een lekkere trainingsweek gehad. De wedstrijd tegen FC Utrecht (3-1 winst, red.) was met name in de eerste helft goed. Het was een goede teamprestatie en uiteindelijk ben je nu in een positie waarin je zelf moet winnen, maar het niet zelf in de hand hebt. De hoop is er natuurlijk wel. De jongens willen heel graag. Dat is op de trainingen zichtbaar en ook in de wedstrijden. Wij zullen zondag het verschil moeten gaan maken.”

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall: Brenet, Pleguezuelo, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Cerny, Ugalde, Misidjan.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal; Álvarez, Bergwijn, Taylor; Kudus, Brobbey, Tadic.

*De vermoedelijke opstellingen zijn afkomstig uit het Algemeen Dagblad.