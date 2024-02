Heerenveen krijgt lesje effectiviteit en druipt week na Ajax teleurgesteld af

SC Heerenveen heeft het treffen met Ajax geen goed vervolg kunnen geven. Een kleine week na de verrassende 3-2 zege op de Amsterdammers bleek Go Ahead Eagles met 0-2 te sterk. Daardoor blijft de ploeg van René Hake in het kielzog van de top vijf. Nummer vijf Ajax, dat het zondag tegen NEC opneemt, staat nog slechts één punt voor op Go Ahead.

Heerenveens zege op Ajax maakte afgelopen week veel tongen los in medialand. Niet alleen om het belabberde verdedigingsspel van de recordkampioen; ook om de mogelijke 3-3, daar de bal vanuit bepaald camerastandpunt duidelijk over de lijn leek te zijn geweest.

Discutabel of niet: de overwinning was zeer welkom voor Heerenveen. De ploeg van Kees van Wonderen is zeer wisselvallig en won vóór zondag op 1 december voor het laatst een Eredivisie-wedstrijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tegen Go Ahead, de verrassende nummer zes van Nederland, was het wederom weer pover wat de Friezen lieten zien. Hetzelfde gold alleen voor de bezoekers uit Deventer.

In de eerste helft viel vrijwel geen grote kans te noteren, met een schriele amusementswaarde tot gevolg. Het fluitje voor het rustsignaal zal menig bezoeker in het Abe Lenstra Stadion uit zijn slaap hebben gewekt.

Vlak na de onderbreking kwam het publiek in Friesland eindelijk van de banken. Althans, de uit Deventer meegereisde fans. Het was namelijk Jakob Breum die de score opende: de Deen maakte de rebound uit een vrije trap van Mats Deijl.

Verdiend was het niet te noemen, daar Heerenveen grotendeels toch de betere partij was. Na de 0-1 voerden de Friezen de druk noodgedwongen op. Er was wel dreiging, maar de bal viel maar niet goed. Go Ahead maakte zelfs nog een tweede: invaller Victor Edvarsen gleed binnen na een vlijmscherpe steekbal van Søren Tengstedt. Daarvoor had Edvardsen al eens op de lat gekopt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties