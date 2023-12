‘Heel snelle denker’ maakt veel indruk bij Ajax: ‘De beste man op het veld’

Kristian Hlynsson maakt zaterdagavond een uitstekende indruk. De middenvelder van Ajax wordt in de rust van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-0 stand) bewierookt in de studio van ESPN's Eretribune. "Dat was voor mij de beste man op het veld", zegt Karim El Ahmadi.

Sinds John van 't Schip de scepter zwaait bij Ajax, staat Hlynsson onbetwist in de basis. De aanvallende middenvelder is als spelmaker belangrijk voor de onervaren ploeg, ziet ook Kees Kwakman. "Hlynsson kan heel snel denken in het veld", zegt Kwakman. "Hij ziet al de oplossing, ook voor anderen, waarbij hij dan de aanwijzingen geeft met armgebaren."

Dat deed Hlynsson bijvoorbeeld bij de aanval die leidde tot de 1-0 van Brian Brobbey. Hlynsson zocht de diepte op de rechterflank en bediende daar Kenneth Taylor. Na een hakje van laatstgenoemde kon Brobbey scoren. "Een schitterende goal", zegt Kwakman.

Brian Brobbey zet Ajax vroeg op 1??-0?? na een geweldige hakbal van Kenneth Taylor! ????#ajaspa — ESPN NL (@ESPNnl) December 9, 2023

"Dit heeft ook met fitheid te maken. Dan kun je dit soort diepteloopjes de hele wedstrijd blijven maken, en dat doen Taylor en Hlynsson gewoon heel erg goed", stelt Kwakman.

El Ahmadi ziet dat de wisselwerking tussen Hlynsson als nummer 10 en Steven Berghuis als rechtsbuiten heel goed is. "Die maakt het voor Berghuis makkelijker."

Hlynsson zoekt regelmatig de rechterflank op zodra Berghuis die verlaat. "Daardoor speelt Ajax aanvallend beter, dat heeft te maken met de loopacties van Hlynsson. Ik vind hem geweldig spelen. Sparta heeft het gewoon moeilijk, vooral op het middenveld."

