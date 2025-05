Hedwiges Maduro staat open voor rol als assistent bij deze Eredivisie-club

Hedwiges Maduro is op zoek naar een nieuwe uitdaging. De voormalig trainer van Almere City is in gesprek met verschillende clubs. Maduro vertelt in gesprek met 1Twente Voetbaltijd dat hij ook openstaat voor een rol als assistent.

Aan tafel bij het programma gaat Maduro in op zijn toekomst. “Ik ben me aan het oriënteren en met clubs aan het praten. Ik wil een keuze maken voor een goede organisatie. Waar ik in alle rust in mijn kracht kan komen."

Tafelgast René Wagelaar doet een suggestie. "Ik weet nog wel een mooie club voor jou. Tien kilometer hier vandaan hebben ze nog een assistent nodig. Bij FC Twente." Door het vertrek van assistent-trainer Sander Duits naar RKC Waalwijk is er namelijk een vacature bij de Tukkers.

"Ja, ik heb Twente altijd wel een mooie club gevonden. Een assistent-rol kan ook prima, bij een coach met een goede visie”, laat Maduro weten. “Als de structuur maar goed is en het plan heel duidelijk is. Dan is dat perfect, hoor. Ik hoef niet per se hoofdcoach te zijn.”

De oud-international komt met een voorbeeld. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan Ruud van Nistelrooij of John Heitinga. Die gingen ook weer onder Erik ten Hag of onder Arne Slot. Dat zou ook bij mij kunnen passen."

De voormalig assistent van Ajax begon het seizoen als hoofdtrainer van Almere City. In december werd hij wegens teleurstellende resultaten de laan uitgestuurd, met één overwinning en in totaal zeven punten op zak.

Maduro liet eerder weten in gesprek te zijn met een aantal clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en het buitenland. “Het gaat om een aantal KKD-ploegen. Daar sta ik ook wel open voor. Ook de gesprekken met Aston Villa lopen nog.”