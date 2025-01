Hedwiges Maduro gaat één ding niet doen na ontslag bij Almere City: 'Dan denken de kijkers...'

Hedwiges Maduro werd eind vorig jaar ontslagen bij Almere City FC, na een tegenvallende eerste seizoenshelft. De weggestuurde trainer kijkt op verzoek van De Telegraaf terug op zijn congé bij de laagvlieger. Maar Maduro kijkt vooral uit naar wat komen gaat.

''Als coach was ik verantwoordelijk voor de resultaten en we hebben te weinig punten gehaald. Dat we er veel meer hadden verdiend, telt niet. En net zoals elke trainer doet, heb ik fouten gemaakt'', steekt Maduro de hand in eigen boezem.

De ontslagen coach legt vervolgens uit wat hij liever anders had gedaan in Almere. ''Ik ben één keer van systeem veranderd en achteraf had ik dat niet moeten doen. Maar wat ik mezelf vooral kwalijk neem, is dat ik de staf niet anders heb ingericht. De rest was nog jonger dan ik was. Ik had meer ervaring om me heen moeten verzamelen'', aldus Maduro, die vaak sprak met Guus Hiddink over het trainersvak.

Maduro koestert geen wrok jegens Almere City en wenst de laagvlieger het beste. ''Almere City blijft altijd een van de clubs waar ik van hou. Al is het op dit moment even te pijnlijk om op de tribune te zitten. Ik wil Rijsdijk en Booy ook niet voor de voeten lopen. Maar over een tijdje zullen de mensen me daar echt wel weer zien.''

Bij Ajax verliep de samenwerking met Maurice Steijn stroef en bij Almere City volgde ontslag. Desondanks voelen de tegenslagen niet als een enorme deuk voor Maduro. ''Ik ben nu door al mijn ervaringen een veel betere coach dan als assistent onder Pastoor. Daarnaast heb ik al bewezen iets te kunnen bewerkstelligen. Met Jong Almere ben ik kampioen van Nederland geworden door in de finale van Feyenoord te winnen. Dat was uniek.''

Maduro wacht rustig op wat nu komen gaat. ''Misschien zijn Ruud van Nistelrooy en John Heitinga mooie voorbeelden en is het goed om me als assistent onder een topcoach verder te ontwikkelen, zoals Ruud bij Erik ten Hag deed en John bij Arne Slot doet.''

Het is in ieder geval zo goed als uitgesloten dat Maduro terugkeert als analist van ESPN. ''Op korte termijn is het niet verstandig om wedstrijden, trainers en spelers te beoordelen in een competitie waar ik zelf onderdeel van ben geweest. Dan denken de kijkers: ’Dat is diegene die met Almere City geen punten pakte’. Natuurlijk weet ik dat ik daar maling aan moet hebben, maar ik vind het zelf verstandig om het nu even niet te doen.''