Hattrickheld Sem Steijn schiet overtuigend FC Twente in doelpuntrijk duel langs Willem II

FC Twente heeft zich zondag in een vermakelijk duel losgeschud van Willem II. De grote man van de wedstrijd was Sem Steijn, die de Tukkers met een hattrick naar een 6-2 zege leidde. Met twee assists ieder speelden ook Daan Rots en Michel Vlap een belangrijke rol.

Bij het eerste duel na de winterstop had trainer Joseph Oosting een basisplek voor onder anderen Bas Kuipers in petto. De linksback veroordeelde Anass Salah-Eddine daarmee tot een reserverol. Sam Lammers ontbrak wegens een blessure, waardoor Ricky van Wolfswinkel in de punt van de aanval begon.

Het duel was eigenlijk nooit saai en het enerverende begin was een bewijsstuk daarvan. We waren amper tien minuten onderweg of Steijn had zijn eerste treffer van de middag al tegen de touwen hangen.

De ploeg van Oosting nam het initiatief in het eerste kwartier en werd daar na twaalf minuten voor beloond. Rots stuurde de op doelpunten beluste Steijn met een fraaie steekpass weg en voor de ex-ADO'er was het afronden een koud kunstje: 0-1.

Wakker geschud door de vroege achterstand trok Willem II in een sterke fase de stand gauw weer gelijk. Na schitterend voorbereidend werk van Ringo Meerveld rondde Raffael Behounek beheerst af: 1-1.

Lang duurde die gelijke stand echter niet, want Steijn kopte na een voorzet van Kuipers bij de tweede paal zijn tweede van de wedstrijd binnen. De Tilburgers maakten echter vlug weer gelijk in een ware ping-pong-helft.

Ditmaal was het Patrick Joosten die de treffer op zijn naam kreeg, al had de aanvaller het geluk dat FC Twente-verdediger Gustaf Lagerbielke de bal dusdanig beroerde dat Lars Unnerstall kansloos was: 2-2.

De Enschedeërs rekende in een geweldige tweede helft echter compleet af met de tegenstander. De thuisploeg overklaste de Noord-Brabanders op elk vlak en kwam via wie anders dan Steijn dan ook snel op een 3-2 voorsprong.

De Hagenaar schoot een door hemzelf versierde penalty feilloos binnen en de topscorer vijzelde zijn doelpuntentotaal in de competitie daarmee op naar vijftien treffers.

Na een geweldige steekbal van Rots maakte Van Wolfswinkel er 4-2 van en nadat er wegens buitenspel een streep ging door exact diezelfde doelpuntencombinatie, maakte Michal Sadílek er wel 5-2 van. De Tsjech schoot van een meter of twintig hard raak.

Carel Eiting kreeg het publiek in de Grolsch Veste in de blessuretijd nog een laatste keer op de banken, door op aangeven van Vlap de bal hoog in de korte hoek te schieten: 6-2.