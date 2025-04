Hattrickheld Henk Veerman bezorgt FC Volendam zevende Keuken Kampioen Divisie-titel

FC Volendam is maandagavond voor de zevende keer in de clubhistorie en voor het eerst sinds 2008 kampioen geworden van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Rick Kruys moest winnen bij Jong FC Utrecht, en dat lukte maar net: 2-3. Twee weken geleden stelde Volendam al promotie naar de Eredivisie veilig.

Jong FC Utrecht - FC Volendam 2-3

Volendam kon vorige week thuis tegen Excelsior al kampioen worden, maar ging hard onderuit: 1-4. Op bezoek bij Jong FC Utrecht, in Stadion Galgenwaard, kreeg de koploper maandag een nieuwe kans.

Na wat mogelijkheden over en weer was het Volendam dat na ruim een half uur de score opende. Na een goede aanval tikte Henk Veerman een lage voorzet van Robert Mühren binnen. Maar door goals van Lynden Edhart (na lage voorzet Sil van der Wegen) en Massien Ghaddari (veranderde schot van Georgios Charalampoglou van richting) ging Jong FC Utrecht toch met een voorsprong rusten: 2-1.

In de tweede helft trok Volendam de wedstrijd alsnog naar zich toe, met dank aan Veerman. Eerst schoot de spits hard in de hoek raak (2-2), even later werkte hij de bal met een soort omhaal binnen na half ingrijpen van doelman Kevin Gadellaa: 2-3. Zo is na de promotie nu ook het kampioenschap binnen voor Volendam.

VVV-Venlo - De Graafschap 3-1

Pas in de tweede helft werd de score geopend in Venlo: Lasse Wehmeyer schoof de bal in de hoek van afstand. Twee minuten later maakte Gabin Blancquart bij de tweede paal de 2-0 na matig ingrijpen van doelman Ties Wieggers. Via een rake kopbal van Wanya Marçal werd het nog even spannend, maar met eveneens een rake kopbal besliste Dean Zandbergen het duel: 3-1.

Jong AZ - FC Den Bosch 0-0

Jong AZ kreeg de meeste kansen, onder meer via Ro-Zangelo Daal en Jayden Addai. Gescoord zou er echter niet worden. Grote gevolgen heeft dat puntenverlies overigens niet voor FC Den Bosch, want door de eerder behaalde periodetitel is het al zeker van de play-offs om promotie en degradatie.

Jong PSV - FC Eindhoven 0-2

Jong PSV, met onder meer Adamo Nagalo, Johan Bakayoko, Isaac Babadi en Couhaib Driouech in de basis, domineerde op eigen veld. Toch was het FC Eindhoven dat won, door treffers van Sven Blummel (schuiver van dichtbij) en Hugo Deenen (kopbal): 0-2.

Jong Ajax - Helmond Sport 1-0

Charlie Setford voorkwam in de eerste helft met een aantal goede reddingen dat Helmond Sport op voorsprong kwam. Daarna werd ook Jong Ajax gevaarlijk, via onder meer Kayden Wolff, Jan Faberski en Don-Angelo Konadu. Dies Janse bezorgde Jong Ajax vlak voor tijd uiteindelijk met een hard schot de zege: 1-0.