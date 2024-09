Hattrick Christopher Nkunku en eerste doelpunt Pedro Neto helpen Chelsea overtuigend naar volgende bekerronde

Chelsea wervelde dinsdagavond bijzonder eenvoudig langs Barrow. The Blues zetten de vierdeklasser in de derde ronde van de EFL Cup met 5-0 opzij. Christopher Nkunku was met drie goals de grote man, terwijl Pedro Neto zijn rekening in West-Londen opende.

Enzo Maresca wijzigde zijn ploeg op alle elf plekken ten opzichte van het gewonnen competitieduel met West Ham United. Het betekende rust voor onder anderen Cole Palmer en Nicholas Jackson en een basisplek voor onder meer Nkunku en João Félix.

Na acht minuten spelen kwam de compleet frisse ploeg op voorsprong. Na een werkelijk briljant lobballetje van Félix bewaarde Nkunku de kalmte en schoof hij de bal rustig achter Barrow-doelman Paul Farman. Zeven minuten later was het weer raak voor de Fransman.

Bij deze treffer was niet de assist, maar de afronding fabelachtig. Malo Gusto trok de bal vanaf de rechterkant voor, waarna Nkunku de bal met een schitterende hakbal in de verre hoek prikte: 2-0. Chelsea bleef echter doorstoten in het eerste bedrijf.

Na zijn heerlijke assist was Félix zelf verantwoordelijk voor de derde Chelsea-treffer van de avond. De Portugese aanvaller schoot een vrije trap via de paal en de rug van de onfortuinlijke Farman binnen: 3-0.

Vlak voor rust had de van Atlético Madrid overgekomen aanvaller nog een treffer kunnen noteren, maar nu greep Farman uitstekend in. Maar, net zoals in de eerste helft, kwam Barrow ook bij aanvang van de tweede 45 minuten slap uit de kleedkamer.

Het leidde drie minuten later het eerste Chelsea-doelpunt van Neto in. De van Wolves overgekomen Portugees profiteerde na een prima voorzet van Mikhaylo Mudryk van geschutter in de Barrow-defensie. De ploeg van Maresca had voor de feestende thuisfans nog een toetje klaarliggen.

Nkunku completeerde een kwartier voor het einde namelijk zijn hattrick. De Franse aanvaller snoepte de bal af van de blunderende Farman en mocht zijn derde zo wel heel simpel binnentikken: 5-0.