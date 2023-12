Hartman kreeg tijdens Feyenoord-PSV geheugenverlies: ‘Ik wist opeens niets meer’

Zondag, 3 december 2023 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:54

Quilindschy Hartman had dolgraag willen doorspelen tegen PSV (1-2 verlies), maar de linksback van Feyenoord had na een harde botsing met Jordan Teze te veel last van zijn hoofd. Hartman legt op Instagram aan zijn fans uit dat hij op het veld in De Kuip plotseling geheugenverlies had.

Al in de negende minuut kwam Hartman bij een kopduel hard met zijn hoofd tegen dat van Teze. De verdediger van PSV werd direct gewisseld, maar Hartman speelde opmerkelijk genoeg door tot aan de rust. In de tweede helft kwam Marcos López de linksback van Feyenoord vervangen.

De story van Hartman.

"Ik baal dat ik niet verder kon spelen vanmiddag", schrijft Hartman op Instagram Stories. "Ik voelde mij redelijk prima, alleen ik had het gevoel dat ik ineens in het veld stond in minuut 25."

"Ik kon me niets herinneren van wat ervoor gebeurd was." Hartman speelde ondanks het geheugenverlies daarna nog twintig minuten door. "Daarna moest ik eraf."

"Maar het gaat goed, buiten wat pijn aan m'n hoofd." Hartman lijkt niet van plan om een rustpauze in te lassen, want de verdediger maakt zich alweer klaar voor de volgende wedstrijd.

"Kop op en met z'n allen weer op naar donderdag!" Dan speelt Feyenoord thuis in de Eredivisie tegen FC Volendam. De wedstrijd begint om 21:00 uur.