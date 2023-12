Hartman komt met veelzeggende reactie op nederlaag Ajax in studio van Viaplay

Quilindschy Hartman maakte donderdagavond zijn debuut als tv-analyticus. De linksback van Feyenoord en Oranje liet in de studio van Viaplay zijn licht schijnen op de actualiteiten rond het WK Darts. Tussen de analyses door zag hij dat Ajax in de TOTO KNVB Beker verloren had van de amateurs van USV Hercules, en dat leidde tot een grote glimlach op het gezicht.

De amateurs uit de Domstad waren 3-2 te sterk voor Ajax. De Amsterdammers poetsten dankzij doelpunten van Brian Brobbey en Chuba Akpom een 2-0 achterstand weg, maar in blessuretijd zorgde Mats Grotenbreg voor de beslissing.

Ondertussen… ?? & ?? Vincent is er doodziek van en Quilindschy had toch wel graag tegen ze willen spelen… Terug naar #ViaplayDarts nu! De 7e avond van het WK ?? ???? ????????. ? https://t.co/68JiZ22cpL#ViaplayDarts #ViaplaySportNL #WCDarts pic.twitter.com/pHa0eg1fiN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 21, 2023

Hartman kon enorm genieten van de nederlaag van de aartsrivaal, zo bleek wel uit de brede glimlach op zijn gelaat. Feyenoord was dankzij een zege op FC Utrecht (2-1) zelf al zeker van een plek in de achtste finales van het bekertoernooi.

De Feyenoorder gaf te kennen dat hij hoopte op een confrontatie met Ajax in de volgende ronde, maar dat zit er dus niet in. De Rotterdammers zullen het opnemen tegen de winnaar van het afgelaste duel tussen PSV en FC Twente.

“Ik zat samen met Vincent van der Voort te kijken, en het was inderdaad niet best wat ze lieten zien”, zo concludeerde een lachende Hartman na afloop van de wedstrijd van Ajax.

“Of ik het fijn vind dat ze eruit liggen? Nou ik had eigenlijk graag tegen ze gespeeld, want dat zijn de leukste wedstrijden. Maar ik zit er niet mee dat ze verloren hebben”, aldus Hartman.

Van der Voort, Ajax-fan, liet weten erg ziek te zijn van de verliespartij. “Het is echt gênant en ik ben er doodziek van.”

