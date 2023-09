Harde kritiek op PSV: ‘Ik denk dat Bosz met name daar niet tevreden over is’

Zaterdag, 2 september 2023 om 21:10 • Jonathan van Haaster

PSV leidde bij rust met 0-1 bij RKC Waalwijk, maar het spel van de Eindhovenaren is nog niet om over naar huis te schrijven. Trainer Peter Bosz heeft zich aan de zijlijn meermaals druk gemaakt om het spel van zijn ploegen en dat snappen de analisten bij ESPN wel. "Nul tempo, heel slordig, weinig beweging zonder bal...", zegt Mario Been. Inmiddels staan de Eindhovenaren door een blunder van Jeffrey Bruma en een treffer van Noa Lang vlak na rust op 0-2.

PSV kwam amper tot een goede kans voor rust en oogde bovendien zeer ongeïnspireerd. "Ik vind dat ze heel slordig spelen", laat analist Karim El Ahmadi weten. "In het begin kwam Dest er nog een paar keer goed doorheen, maar daarna werd het snel slordiger. Noa (Lang, red.) kwam de bal ophalen, Til ging de bal zelfs ophalen, terwijl hij eigenlijk gewoon naast Luuk de Jong moet spelen. Je zag ook dat Veerman tegen hem zei: 'Diepte houden'. Dus dat ging niet echt goed in de eerste helft, maar je ziet wel hun kwaliteiten", doelt de oud-middenvelder op de treffer van PSV.

De Jong kon in alle vrijheid terugleggen op Joey Veerman, die Oukili omspeelde en de tijd kreeg om de hoek uit te kiezen. Veerman schoot vervolgens feilloos raak. Toch ligt de focus bij de analisten op het matige spel van PSV. "Dit is typisch zo'n wedstrijd nadat je Europees hebt gespeeld. Dat je denkt: 'Nou, dit kan ook wel op vijftig of zestig procent'. Nul tempo, heel slordig, weinig beweging zonder bal... En je kan ook zomaar 1-0 achter staan, hè? Laten we de kans van RKC niet vergeten."

Been doelt op een enorme kans voor PSV in de twintigste minuut. Na een goede actie van Denilho Cleonise speelde David Min zichzelf goed vrij. De aanvaller had een voorzet in huis, die via Michiel Kramer bij de tweede paal belandde. Daar kopte Zakaria Bakkali in zeer kansrijke positie over. PSV kwam in eerste instantie niet verder dan een schot van Ismael Saibari, die zijn schot een meter of twee naast zag gaan. Het surplus aan kwaliteit blijkt in ieder geval voorlopig voldoende voor PSV. "Daar gokken ze ook op", weet Been. "Dat heeft ze vorig jaar enorm veel punten gekost tegen Groningen, Cambuur en Emmen. Dat moet eruit en ik denk dat Bosz met name daar niet tevreden over is."