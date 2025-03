Hans Kraay spuwt zijn gal na zien opmerkelijke beelden in Goedemorgen Eredivisie

Er was ophef na de 3-1 overwinning van sc Heerenveen op AZ van vorige week vanwege het uitbundige juichen van de Friezen. Kenneth Perez vond de euforie in het Abe Lenstra Stadion een middelvinger richting Robin van Persie, die inmiddels hoofdtrainer is van Feyenoord.

Luuk Brouwers, die ontbrak wegens een blessure, noemt de beelden van de feestvierende trainer Henk Brugge en zijn spelers 'bijzonder'. ''Maar het was geen middelvinger naar Van Persie'', zo benadrukt hij zondag in Goedemorgen Eredivisie. ''Het is alles bij elkaar. Er zit wel een hoop ontlading bij.''

''Als je kijkt naar het wedstrijdverloop en de punten die we nodig hebben... Het is misschien de gunfactor richting Henk Brugge, een gewaardeerde trainer. Het heeft niets te maken met opluchting dat Van Persie niet langer trainer is'', verduidelijkt de middenvelder van Heerenveen nogmaals.

Hans Kraay junior kan weinig met de uitleg van Brouwers, die hij omschrijft als 'uitgesproken jongen'. ''En daarom zit je ook hier. Maar dit was zó belachelijk. Alsof Henk Brugge een soort reserve Onze Lieve Heer op het haagje op de middenstip is geland en dat er met Van Persie een dictator zou zijn vertrokken.''

''Het lijkt net alsof jullie met vier punten uit achttien wedstrijden onderaan stonden en dat er nu Europees voetbal is gehaald. Ik vind het werkelijk ongelooflijk. Het is een enorme middelvinger'', proeft Kraay dat er in Heerenveen wel degelijk blijdschap is na het vertrek van Van Persie.

Brouwers geeft toe dat de manier van juichen anders had gekund. ''Een beetje kinderlijk. Ik sprak erover met Sam Kersten. Hij zei: 'Op dat moment ga je mee in wat er ontstaat'. En die erehaag... Je ziet ook wat jongens voor de grap klappen uitdelen. Er zit wel wat humor bij.''

''Maar die dikke vinger naar Van Persie, daar ben ik het niet mee eens. En dat is ook niet wat ik proef in het elftal'', zo besluit de geblesseerde Heerenveen-speler.